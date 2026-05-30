Sull’AI il Papa non è abbastanza radicale
Il grande economista premio Nobel Daron Acemoglu commenta l’enciclica: va messa in discussione tutta la filosofia centrata sull’imitazione delle capacità umane
La strada più produttiva è la complementarità: usare l’AI per fare ciò che gli esseri umani non possono fare, in modo che gli esseri umani possano fare ciò che sanno fare meglio. Un elettricista aiutato dalla diagnostica dell’AI, un’infermiera supportata dall’AI nell’interpretazione dei sintomi, un insegnante che usa l’AI per personalizzare l’insegnamento per ciascuno studente: questi sono i contorni di un futuro diverso dell’AI, un futuro che accresce la capacità umana invece di sostituirla.
Daron Acemoglu