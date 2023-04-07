Soltanto grazie
Dopo che l'azienda mi ha sostituito come direttore di Domani, ho ricevuto una ondata di affetto. Sembra il mio funerale da vivo, ma è anche la conferma che in questi anni non abbiamo sprecato tempo
Questo è Appunti di Stefano Feltri, se vuoi rimanere in contatto lascia la mail
Buongiorno a tutte e tutti,
in questi anni i miei colleghi e collaboratori hanno avuto modo di conoscere i miei pregi e difetti, tra questi ultimi uno che mi è stato spesso fatto notare è di non essere particolarmente espansivo quando si tratta di apprezzamenti (e di essere ma…