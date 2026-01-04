Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Bruno
Bruno
Jan 5

Splendido! E totalmente condivisibile. Investire nella scuola è l'unico rimedio possibile per contrastare il declino culturale, ma anche quello economico.

Rispondi
Condividi
Avatar di Mariano Beltrame
Mariano Beltrame
Jan 6

Ho letto con interesse questo suo intervento e, da “cittadina riflessiva che tiene alla democrazia” quale vorrei essere, mi sento di esprimere qualche riflessione:

Condivido quanto scrive sulla crisi dell’editoria, sulle “determinanti universali della civilizzazione umana” e sul pensiero critico come risultato di “discussione pubblica democratica”; nell’ articolo, invece, mi convince meno la parte sulla “manutenzione della discussione pubblica”. Secondo me, infatti, la crisi dell’editoria è meno incisiva sull’esercizio di pensiero critico di quanto -almeno mi sembra-la vede Lei; vedo invece più incisivi sulla qualità del discorso pubblico gli altri due fattori da Lei indicati, ma in ordine decisamente inverso, cioè: prima la scuola pubblica e in secondo piano i giornali.

Comunque dei giornali e delle nuove modalità di informazione già si discute, e certo non sono contenta che vengano a mancare spazi di pensiero; però, anziché domandare: “Quanto dipende la crisi dell’editoria della crisi dei giornali?”, io chiederei quanto la crisi dell’editoria e la crisi dei giornali dipendono dalla crisi della nostra scuola pubblica (e, allargandomi, mi domando anche quanto l’attuale industria culturale produca esercizio di pensiero critico).

In tempi di grandi cambiamenti, articoli come questo fanno giustamente pensare, ma resto convinta che l’elefante nella stanza sia proprio la scuola pubblica e la sua attuale insufficienza. Continua a meravigliarmi che un tema -indicato a gran voce come centrale e prioritario-, continui ad essere solo citato, mai preso in mano e approfondito, anzi, sia condannato all’irrilevanza dal livello degli occasionali dibattiti.

Da tempo sto aspettando il sasso nello stagno e ormai mi sono quasi rassegnata: o non esistono più intellettuali interessati al tema (mi pare un ossimoro) o nessuno di loro (pedagogisti, psicopedagogisti, specialisti delle didattiche, insegnanti, compresi gli scrittori-insegnanti che pubblicano per giornali e case editrici … ) ha il coraggio di affrontarlo.

Eppure continuare a rinunciare a cambiare la scuola sta già diventando per le future generazioni un irrisolvibile debito non solo economico.

Rispondi
Condividi
Ancora 2 commenti...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura