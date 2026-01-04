L’editoria come modalità per produrre pensiero critico e bellezza letteraria ha funzionato meravigliosamente negli ultimi tre secoli, producendo le democrazie liberali, molti capolavori e una fioritura dell’acculturazione diffusa senza precedenti. Ma non funziona più. Il problema è capire che cosa potrà soppiantarla. Gianfranco Pellegrino

A margine delle polemiche per la partecipazione della casa editrice di ispirazione neofascista Passaggio al bosco alla fiera della piccola e media editoria di Roma, Più libri più liberi, si è riattizzata un’altra discussione periodica – quella sull’editoria come settore economico e come sfera della discussione pubblica.

Sono usciti un paio di pezzi interessanti – tra questi uno di Giulio Mozzi su Snaporaz, uno di Francesco Quatraro su Il Tascabile –, ripresi varie volte sui social e su altri media.

Senza particolari novità, soprattutto nel pezzo di Quatraro vengono alla luce due verità. Primo: come settore economico, l’editoria è una specie di imbroglio, a cui si aggiungono oligopolio e sfruttamento.

L’imbroglio ha due facce.

Da un lato, il fatturato si spaccia per guadagno: grazie al sistema della distribuzione e delle rese, si presentano come profitti somme che, incassate in un primo momento, dovranno essere restituite in un secondo momento e coperte dall’incasso transitorio derivante da sempre nuovi libri, e così via. Una specie di sistema Ponzi volontario (la metafora è di Quatraro).

Dall’altro, questa cattiva gestione economica di un settore d’impresa in perdita viene camuffata con appelli al valore culturale e politico dell’editoria, dei libri, della cultura e della lettura.

Questi appelli sono anche molto efficaci come mezzo per coprire lo sfruttamento: il lavoro gratis o malpagato viene estratto dalla massa di aspiranti lavoratori intellettuali – nelle più svariate vesti (autori, lavoratori nelle redazioni e nella comunicazione, e così via) – grazie alle lusinghe del prestigio, della visibilità e del senso di appartenenza all’élite culturale e intellettuale.

Per pochi, il prestigio, la visibilità e l’appartenenza si trasformano in proventi effettivi. L’effetto è chiusura elitaria – amichettismo spinto, si direbbe con altro linguaggio – e assenza completa di scelte critiche.

Si pubblica per pubblicare, si pubblica con la speranza di guadagnare di più di quanto si dovrà restituire, si pubblica chi promette di aiutare a conseguire questi obiettivi, e questo è praticamente l’unico criterio.

I libri sono una merce come tutte le altre. Anzi, sono peggio.

Sono una merce come tutte le altre travestita da non-merce, da bene intangibile e di alto valore culturale. Gli editori (nessuno in particolare, nessuno escluso) sfruttano i lavoratori e lottano per fare profitto senza troppi scrupoli, proprio come altri imprenditori (nessuno in particolare, nessuno escluso).

Qui il problema più grave non è la crisi o lo sfruttamento, ma piuttosto la crisi e lo sfruttamento nascosti, che sono moralmente più odiosi.

Se c’è un problema sindacale col lavoro culturale non deriva dal fatto che il lavoro culturale sia diverso, o più importante, del lavoro non culturale (ammesso e non concesso che la distinzione abbia senso).

Deriva piuttosto dal fatto che si tratta di uno sfruttamento più insidioso e moralmente odioso, perché più facile da perpetrare e da nascondere.

La seconda verità è la sconsolata constatazione che della crisi del settore dell’editoria non importa a molti, tranne agli operatori e a pochi appassionati.

Di fronte a crisi ben più gravi di altri settori molto più grandi e di fronte a cambiamenti epocali del nostro modo di vivere, di acquisire informazioni e di condurre le nostre vite sociali, che sia più difficile pubblicare o sostenersi coi proventi dei libri, o lo sfruttamento di chi pensava di poter fare una professione intellettuale senza essere figlio di avvocato o notaio non sono il più grave dei problemi.

Dopo la repubblica delle lettere

Quest’atteggiamento di noncuranza ha le sue ragioni. L’editoria come la conosciamo è un fenomeno relativamente recente e limitato.

Pensare che forme di vita culturale (il pensiero critico e la letteratura soprattutto) siano possibili solo grazie all’esistenza di lettori, autori professionali (cioè che vivono dei frutti del proprio ingegno autoriale) ed operatori dell’editoria equivarrebbe a dire che prima dell’invenzione della stampa, o in luoghi e culture dove non esiste ancora un’editoria paragonabile a quella degli ultimi tre secoli in Occidente, non ci sia stato e non ci sia pensiero critico e letteratura. Il che è falso ed etnocentrico.

La domanda più sensata da porsi di fronte alla crisi dell’editoria come settore merceologico e produttivo e come maniera di fare cultura è, dunque, non tanto (o non soltanto) come arrestare la crisi.

Semmai, il problema è come svincolare la cultura – nel senso di pensiero critico e di produzione letteraria di qualità – dalle secche di una modalità di produzione che mostra la corda.

Questo problema è reale, autentico ed importante.

Il libro e la catena della sua produzione non hanno valore in sé, se non come veicoli di trasmissione di idee e di bellezza. E questo vale per la figura dell’intellettuale-autore-scrittore, per come è stata formalizzata nell’Illuminismo.

Ciò che ha valore intrinseco – per la vita democratica e per la vita umana in generale – è il pensiero critico e la fantasia, l’immaginazione, la bellezza delle parole.

L’editoria come modalità per produrre pensiero critico e bellezza letteraria ha funzionato meravigliosamente negli ultimi tre secoli, producendo le democrazie liberali, molti capolavori e una fioritura dell’acculturazione diffusa senza precedenti. Ma non funziona più.

Il problema è capire che cosa potrà soppiantarla.

Rimpiangere il nostro passato di lettori compulsivi e idolatrare le librerie zeppe di volumi dei nostri salotti non serve a niente, a parte a mostrare la nostra crisi di mezza età e, nei più snob di noi, la voglia di fustigare i presunti non lettori che ci attorniano per la loro pochezza e ignoranza.

Naturalmente, inventarsi una nuova forma di diffusione del pensiero critico e della cultura letteraria non è facile.

Forse non è possibile. Forse bisogna aspettare che nasca da sola, come la cultura ateniese del V secolo dopo i poemi omerici o la Repubblica delle lettere illuminista dopo la Riforma protestante e le rivoluzioni della modernità.

Ci può essere la tentazione del fatalismo o della fascinazione nei confronti di quelli che Alessandro Baricco chiamava barbari (cioè tutti quelli che si sono posti fuori dalla civiltà del Novecento culturale, come i barbari erano fuori dalla civiltà greco-romana).

Si può pensare che in fondo il pensiero critico e la letteratura di qualità siano confluiti e rinati nelle forme che la comunicazione e la produzione di testi hanno assunto nei social, nelle varie modalità di produzione testuale rese possibili dalla rete e dall’intelligenza artificiale.

Quindi, fine totale dell’autorialità, del pensiero lineare, dell’attenzione focalizzata, della discussione logico-argomentativa lenta, delle sedi editoriali classiche (il libro, la rivista, il giornale), delle modalità tradizionali di autorità epistemica, soppiantate da collettività autoriali, da forme associative di pensiero, da una discussione al tempo stesso più polarizzata e meno profonda, da modalità non tradizionali e diffuse di autorità epistemica.

La fascinazione per la barbarie

Può darsi che le cose andranno così. Può darsi che queste tendenze siano irresistibili. E tuttavia la fascinazione per la barbarie, come si potrebbe definire tutto questo, può commettere lo stesso errore dei conservatori che vogliono resistere – idolatrare e amplificare un punto di vista minoritario, elitario.

Per quanto tutto quello che Baricco descrive con tanto entusiasmo sia nuovo e apparentemente pervasivo, le cose non stanno così, perché l’effetto di settorializzazione, l’organizzazione in bolle e ondate che è tipica di quell’ecosistema ha fatto sì che non ci sia più nulla che assomigli a una sfera pubblica, anche globale, o a una Repubblica delle lettere, pur condotta con altri mezzi.

Quello che Baricco in un libro più recente chiamava The game, cioè il sistema culturale nato dalla rivoluzione digitale, non ha la massa critica per sostituire il sistema di pensiero fatto di modalità comunicative, stili argomentativi e criteri estetici condivisi che ha caratterizzato l’ecosistema della cultura di matrice illuministica degli ultimi tre secoli, e la capacità di penetrazione che essa ha avuto nelle prime fasi della globalizzazione.

Si potrebbe dire che questo è ciò che c’è, e che rimpiangere quelle modalità comunicative, stili argomentativi e criteri estetici condivisi significa rimpiangere la civiltà prima dei barbari. Ma in realtà le cose non stanno così.

Questi tre fattori – modalità comunicative, stili argomentativi e criteri estetici condivisi – pre-esistono all’invenzione della sfera pubblica, dell’intellettuale e dell’editoria illuminista.

Sono le determinanti universali della civilizzazione umana – sono le cose che hanno reso possibile, per esempio, l’insorgere di certe culture religiose nell’epoca assiale, la trasmissione di certe idee dalle culture orientali alla cultura greca classica, e ciò che è riconoscibile nelle grandi letterature mondiali.

Sono tutte cose che non hanno avuto bisogno della stampa, della figura dell’intellettuale umanista, dell’industria culturale.

Alcune di queste cose non hanno avuto bisogno neanche della scrittura. Ma, se si ritiene che questi aspetti – ripeto: capacità di comunicare con altri, di argomentare e di stabilire che cosa è bello – siano alla base delle civiltà umane (e che sia così lo do per scontato), ecco, questo è quello che si dovrebbe salvare.

E non è detto che tutto questo si salvi aggrappandosi rabbiosamente al recente passato o abbracciando allegramente il brandello di futuro che è una certa cultura specifica della rivoluzione digitale.

Non ci sono soluzioni facili a questo problema. Ma ci sono alcune indicazioni. Il pensiero critico non deriva necessariamente, e forse soprattutto, dal fatto che ci siano pochi grandi autori che lo praticano e ammaestrino le folle.

Questa è una concezione dove l’ideale di intellettuale à la Voltaire o à la Zola incontra il tic mentale di masse formate al rito cattolico della Messa, dove un sacerdote legge i sacri testi e li interpreta, dando indicazioni morali, o al rito comunista del segretario di sezione che interpreta la linea politica del Partito e confeziona la strategia.

Il pensiero critico deriva molto più facilmente ed efficacemente dalla sua diffusione in una discussione pubblica democratica di livello elevato.

Ciò di cui la crisi dell’editoria ci lascia orfani è la manutenzione della discussione pubblica democratica, dell’esercizio diffuso del pensiero critico.

Ma questa manutenzione non nasce solo dall’esistenza di un pubblico di lettori e di un gruppo di autori. Discende anche da una scuola pubblica funzionante, da giornali funzionanti.

I giornali sono l’elefante nella stanza di tutti questi discorsi. Quanto dipende la crisi dell’editoria dalla crisi dei giornali? Dal venir meno di spazi dove si discuta dei libri, dove si mettano alla prova le idee e le opinioni prima di scriverle distesamente in saggi? Dove si pubblichino racconti, poesie o parti di romanzo?

Anche in questo caso la fine del giornale cartaceo è ineluttabile, e non è chiaro che la forma cartacea sia necessaria. E aprire questo discorso qui ci porterebbe lontano.

Ma per dirlo chiaramente e in breve: piuttosto che occuparsi della crisi dell’editoria, sarebbe il caso di preoccuparsi di che fine faranno i giornali e il giornalismo. Almeno se siamo cittadini ed individui pensanti, e non solo operatori dell’editoria e persone con ambizioni autoriali.

Discorsi simili valgono per la scuola pubblica. La sensibilità alla bellezza letteraria dove si forma, se non lì? Che cosa ha formato i lettori forti tradizionali, quelli che siamo o che rimpiangiamo di essere stati, se non la scuola pubblica?

Pensare che i lettori colti tradizionali, che hanno apprezzato la letteratura degli ultimi tre secoli, nascano come funghi, dal nulla, o siano formati dalla sempre più senescente e stentata critica letteraria è molto ingenuo.

Quindi, la seconda cosa da fare, forse, sarebbe tutelare la scuola pubblica e avviare un discorso pubblico democratico sul canone della letteratura (per esempio considerando con attenzione e senza né estremismi woke né chiusure reazionarie i canoni alternativi e le culture altre).

Se c’è una cosa che la bulimia drogata dell’editoria degli ultimi anni, questa forma estenuata e impazzita della peggiore industria culturale, un incubo adorniano, ha fatto è rendere del tutto impossibile per i lettori di professione – a tutti i livelli, quindi per docenti e non solo per critici laureati e recensori interessati – articolare giudizi e introdurli nella discussione e nelle teste degli studenti.

Un cittadino riflessivo che tiene alla democrazia, al pensiero critico e alla bellezza delle parole dovrebbe preoccuparsi dello stato di salute del giornalismo e dell’insegnamento nelle scuole pubbliche italiane più che del flop dell’ultimo premio Strega.

