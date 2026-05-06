Senza tregua
La guerra in Iran sta ricominciando intorno alla gestione dello stretto di Hormuz anche se nessuno dei protagonisti ha un chiaro interesse alla ripresa delle ostilità
L’Iran ha dimostrato di avere un’arma riattivabile in qualunque momento: il blocco dello Stretto di Hormuz. Era una possibilità già esistente, ma non ancora dimostrata. Ora invece è stata chiaramente dimostrata e, nonostante tutto, resterà un problema. Anche quando, e se, lo Stretto finalmente sarà riaperto, resterà una sorta di spada di Damocle che il regime iraniano continuerà a utilizzare
Roberto Menotti
La tregua in Iran è finita, eppure sia il regime di Teheran che gli Stati Uniti fanno finta che sia ancora in vigore mentre si sparano addosso: cosa c’è dietro questa negazione della realtà?
Per rispondere bisogna analizzare come si stanno posizionando i protagonisti della vicenda per il secondo tempo della cruenta partita iniziata il 28 febbraio scorso con l’attacco di americani e israeliani contro l’Iran.