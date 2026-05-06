L’Iran ha dimostrato di avere un’arma riattivabile in qualunque momento: il blocco dello Stretto di Hormuz. Era una possibilità già esistente, ma non ancora dimostrata. Ora invece è stata chiaramente dimostrata e, nonostante tutto, resterà un problema. Anche quando, e se, lo Stretto finalmente sarà riaperto, resterà una sorta di spada di Damocle che il regime iraniano continuerà a utilizzare Roberto Menotti

La tregua in Iran è finita, eppure sia il regime di Teheran che gli Stati Uniti fanno finta che sia ancora in vigore mentre si sparano addosso: cosa c’è dietro questa negazione della realtà?

Per rispondere bisogna analizzare come si stanno posizionando i protagonisti della vicenda per il secondo tempo della cruenta partita iniziata il 28 febbraio scorso con l’attacco di americani e israeliani contro l’Iran.