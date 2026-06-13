In vista delle elezioni presidenziali francesi del prossimo anno, i candidati del Rassemblement national, Marine Le Pen o Jordan Bardella, sono in testa nei sondaggi. L’Europa deve prepararsi alla possibilità che quei sondaggi si trasformino in una presidenza.

Una volta al potere, Bardella potrebbe tentare di costruire una “unione delle destre” in Francia e in Europa. Ma una Francia guidata dal Rassemblement national e orientata a politiche nazionaliste su migrazione, energia, difesa e istituzioni europee entrerebbe inevitabilmente in collisione con i partner europei.