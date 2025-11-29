Sarajevo è un avvertimento
La città ci ricorda che la democrazia europea è fragile, che la pace non si mantiene da sola, che la memoria può diventare veleno se non si trasforma in dialogo
L’inquinamento, la corruzione, il processo di integrazione europea e la fuga dei cervelli sono questioni così contemporanee che fanno sì che Sarajevo non possa essere relegata all’idea di città-santuario del tragico. È un luogo che ha conosciuto sia l’utopia della convivenza sia il suo fallimento, e per questo parla con sincerità al nostro tempo
Joshua E…