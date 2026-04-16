È ora di iniziare a dare Sánchez quello che è di Sánchez, e niente più. Ovvero, riconoscere i suoi meriti e i suoi successi, che sono molti, ma anche i suoi limiti e i suoi difetti, che sono altrettanti Roberta Cavaglià

“La Cina e la Spagna sono Paesi con dei principi, che agiscono con rettitudine morale. Entrambi sono disposti a stare dal lato giusto della storia”, ha dichiarato il presidente Xi Jinping martedì, in seguito al suo incontro con il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez.

Ma se su Pechino alcuni potrebbero avere qualche dubbio, negli ultimi anni sempre più persone hanno iniziato a vedere nella Spagna e nelle posizioni di Sánchez un’alternativa al nuovo ordine mondiale.

O, almeno, una speranza per la sinistra europea. Una speranza che il premier alimenta con cura da ormai otto anni, sfruttando la politica estera per distrarre l’attenzione dai problemi interni.

Ma dietro alle sue dichiarazioni a favore del diritto internazionale, che oggi sono arrivate a sembrarci rivoluzionarie, c’è una semplice verità: Sánchez, tutto questo, se lo può permettere.

Ecco perché.

Dall’Aquarius all’Iran

Il primo ministro spagnolo è da sempre molto attivo a livello internazionale: una delle sue prime decisioni nel 2018 è stata quella di permettere l’arrivo in Spagna di Aquarius, la nave che aveva salvato 629 persone migranti nel Mediterraneo e che sia l’Italia sia Malta si erano rifiutate di far attraccare nei loro porti.

Il presidente del Governo spagnolo è stato anche uno dei primi leader europei, nel 2020, a insistere sulla necessità di un nuovo “piano Marshall” per rilanciare gli Stati membri colpiti dalla pandemia (che poi è diventato il programma Next Generation EU) e uno degli ultimi a inviare materiale militare a Kiev nel 2022 (a causa dell’opposizione del partner di governo Sumar), preferendo sempre un approccio umanitario (la Spagna è il quarto Paese dell’Unione per rifugiati ucraini).

Da inizio 2025 si è opposto alle politiche della seconda amministrazione Trump e alla sua guerra commerciale contro l’Europa, rifiutandosi inoltre di aumentare le spese militari al 5 per cento del Pil, come approvato dai membri della Nato su iniziativa del presidente statunitense al vertice dell’Aja a giugno 2025.

Sorvolo su Israele e Palestina, su cui torno tra qualche riga, per concentrarmi sull’attacco da parte di Stati Uniti e Israele nei confronti dell’Iran, che Sánchez ha definito “un’azione militare unilaterale” che contribuisce a creare “un ordine internazionale più incerto”.

Il premier spagnolo ha riassunto la posizione del Paese con la frase “no alla guerra”, utilizzando uno slogan che era già stato usato dalla sinistra spagnola per opporsi alla guerra in Iraq iniziata nel 2003, in occasione della quale nel Paese erano state organizzate alcune delle manifestazioni più partecipate della sua storia democratica.

Sánchez ha inoltre negato agli Stati Uniti la possibilità di utilizzare le loro basi militari presenti sul territorio spagnolo per attaccare l’Iran, suscitando l’ira del presidente Donald Trump, che ha minacciato il Paese con pesanti ritorsioni a livello economico.

Prima di erigere il premier spagnolo a Che Guevara dei nostri tempi, una tentazione a cui soprattutto in Italia non riusciamo a resistere (la chiamo: la beatificazione di Sánchez), penso che dovremmo tenere a mente almeno tre cose.

La prima è la scarsa popolarità del presidente statunitense Donald Trump in Spagna.

Secondo un sondaggio realizzato dalla società di indagini di mercato 40dB per i media spagnoli El País e Cadena Ser, fino al 68 per cento della popolazione spagnola è contrario alla scelta di Stati Uniti e Israele di attaccare l’Iran: un rifiuto che non viene solo dall’elettorato di sinistra, più in linea con le scelte del primo ministro (che è il segretario del Partito socialista spagnolo e che è al governo in coalizione con la formazione di sinistra radicale Sumar), ma anche di quello di destra.

Solo un elettore di Vox (estrema destra) su tre approva le decisioni di Trump rispetto alla guerra in Iran: nel centrodestra (Partido Popular), la percentuale scende al 19 per cento.

Come ho scritto su SKYTG24, anche la decisione più controversa del governo spagnolo, e la più discussa dall’opposizione, quella di negare all’esercito statunitense l’uso delle sue basi, raccoglie un sostegno maggioritario, pari al 53 per cento.

La seconda cosa da tenere a mente riguarda proprio le due basi militari statunitensi: quella navale di Rota e quella aerea di Morón de la Frontera, situate in Andalusia, nel Sud della Spagna.

Di eredità franchista, le due basi sono attive dal 1953 (una volta erano quattro) e sono state centrali per gli Stati Uniti durante numerose operazioni militari, dalla Guerra del Golfo all’invasione dell’Afghanistan, passando per la Jugoslavia e l’Iraq. La loro posizione è strategica: “sono un punto di appoggio, a metà strada tra gli Stati Uniti e il Medio Oriente”, ha precisato Félix Arteaga, ricercatore dell’Instituto Elcano alla BBC.

Non si tratta, però, dell’unico nel Mediterraneo (gli Stati Uniti hanno basi militari in Italia, Grecia e Turchia), né del più importante in Europa: di fronte al divieto di utilizzarle, infatti, gli aerei statunitensi sono stati trasferiti in Germania, che è il Paese europeo dove si trova il maggior numero di basi (172) e soldati statunitensi (più di 35mila).

Rota e Morón sono strategiche, certo, e sottrarle a Trump è stato un grande smacco, ma le alternative non mancano.

Infine, la crisi energetica. Nel 2025, le fonti rinnovabili hanno prodotto il 56 per cento dell’energia consumata in Spagna, mentre le sette centrali nucleari ancora attive nel Paese forniscono circa un quinto del consumo elettrico annuale (la loro chiusura è prevista, in maniera graduale, tra il 2027 e il 2035).

Come ha scritto Nicolas Lozito nella sua newsletter Il colore verde, “le energie rinnovabili contribuiscono alla sicurezza energetica, la sicurezza energetica sostiene la forza e l’autonomia di uno Stato (e di un governo).

Credo che, in qualche modo, le dichiarazioni di Sánchez contro Trump e la guerra delle ultime settimane siano possibili anche grazie all’autonomia energetica, che diventa strategica se si vogliono prendere posizioni forti contro le potenze globali”.

Un nuovo Don Chisciotte antiimperialista?

Sánchez, in sostanza, si può permettere di sfidare Trump, non solo perché ha il sostegno di buona parte della popolazione, ma anche perché il Paese che guida ha una lunga traiettoria di investimenti nelle rinnovabili (che non è iniziata con lui, ma negli anni Novanta) e gode della protezione, a livello commerciale, dell’Unione europea.

Non solo se lo può permettere: posizionarsi come un nuovo Don Chisciotte in lotta contro l’imperialismo statunitense distrae l’attenzione dai tanti problemi che sta affrontando da almeno due anni:

Tra aprile e maggio del 2024, Manos Limpias, un’organizzazione pseudosindacale di estrema destra, ha presentato due denunce. La prima, contro la moglie di Sánchez, Begoña Gómez, accusata di aver sfruttato la sua posizione per portare all’uso indebito di risorse pubbliche in attività private. La seconda, contro David Sánchez, fratello del primo ministro e funzionario provinciale a Badajoz, un ruolo che, secondo Manos Limpias, era stato creato ad hoc per lui. Entrambe le denunce hanno portato all’apertura di casi giudiziari ancora in corso;

Il segretario dell’organizzazione del Partito socialista e deputato Santos Cerdán, José Luis Ábalos, ex ministro dei Trasporti e predecessore di Cerdán come numero 3 del partito, e Koldo García, collaboratore di Ábalos, sono stati coinvolti in un grande scandalo per corruzione: i tre avrebbero ricevuto centinaia di migliaia di euro in tangenti da varie imprese per l’assegnazione di appalti pubblici. Le udienze del caso sono iniziate la settimana scorsa;

A fine 2025, il “procuratore generale” Álvaro García Ortiz (una figura assente nell’ordinamento italiano che si occupa di coordinare l’azione penale a livello nazionale) è stato condannato a due anni d’interdizione dai pubblici uffici per rivelazione di segreto d’ufficio: è la prima volta che nel Paese una carica simile viene processata e condannata. Ortiz era stato nominato dal governo di Sánchez nel 2022 e il presidente ha continuato a difendere, anche dopo la sentenza, la sua innocenza;

Nello stesso periodo, il governo ha perso il sostegno esterno del partito indipendentista catalano Junts, scontento a causa della presunta mancanza di impegno da parte dell’esecutivo nel rispettare l’accordo di governo stretto nel 2023 e una decina di esponenti del Psoe sono stati accusati di molestie sessuali, scatenando un’ondata di dimissioni e allontanamenti.

Di fronte a tutte queste crisi, nella maggior parte dei casi Sánchez ha usato una carta sola (oltre a quella dell’economia: nel 2025, il Pil è cresciuto del 2,8 per cento e il Banco de España prevede un aumento dell’1,8 per cento nel 2026 e dell’1,7 per cento nel 2027): il genocidio in Palestina.

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Come ho scritto nel mio primo libro, La Spagna è diversa (People, 2026), dal 2023, la Spagna è il Paese europeo con posizioni più dure nei confronti di Israele: ha riconosciuto lo Stato di Palestina, ha co-presentato con la Palestina una risoluzione all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ha aderito al gruppo dell’Aia, l’alleanza di Paesi, principalmente non occidentali, che coordina azioni diplomatiche ed economiche contro Israele.

Nel 2025, Sánchez ha annunciato un pacchetto di nove misure «per fermare il genocidio a Gaza, punire i suoi esecutori e sostenere la popolazione palestinese»: tra queste, anche il divieto di vendita o acquisto di armi da Israele, entrato in vigore a fine ottobre.

Anche in questo caso, Sánchez se lo può permettere: fin dai tempi della dittatura di Franco il Paese ha mantenuto buoni rapporti con il mondo arabo.

Inoltre, la società civile spagnola si è molto attivata in solidarietà alla popolazione palestinese, come dimostrano le numerose manifestazioni, il boicottaggio della Vuelta a causa della partecipazione della squadra Israel-Premier Tech e il sostegno alla Global Sumud Flotilla, sia in termini di membri a bordo che di mobilitazione civile.

E anche in questo caso, come quello della guerra in Iran, cedere alla ricerca di un nuovo idolo può annebbiare il nostro senso critico.

La Spagna ha imposto un embargo a Israele nel 2025, ma già dal 7 ottobre 2023 la segretaria di Stato alla Difesa aveva annunciato un “piano di disconnessione da Israele”.

Come ho spiegato in questo articolo per SKYTG24, tra ottobre del 2023 e luglio del 2025 la Spagna ha importato armi e munizioni da Israele per una cifra pari a 29 milioni di euro e ne ha esportate per un valore di più di un milione.

Le statistiche mostrano inoltre che, a partire da inizio 2025, la Spagna è diventata uno dei principali acquirenti europei di armamenti israeliani: seconda nella classifica complessiva dell’Unione europea e, da febbraio, la prima per volume di importazioni, con un terzo del totale comunitario.

Una distanza tra politica e pratica commerciale che non è migliorata dopo l’approvazione dell’embargo.

Lo scorso 27 dicembre la Spagna ha autorizzato l’esportazione di materiale militare a Israele sfruttando una clausola che tutela gli “interessi nazionali”: un’eccezione che diverse associazioni e formazioni politiche come Podemos (sinistra radicale) avevano già criticato durante l’iter di approvazione.

Secondo il report Opacidad y desinformación en las relaciones armamentistas entre España e Israel del Centre Delàs, il governo spagnolo ha fornito poche informazioni sull’applicazione dell’embargo e mantenuto opacità sul cosiddetto piano di disconnessione dalla tecnologia militare israeliana, del quale non esiste documentazione pubblica né risultati concreti noti.

Il 4 marzo 2026 la segretaria di Stato al Commercio ha dichiarato che sono state respinte 151 licenze di esportazione o importazione e avviate 21 revoche, senza specificare se riguardassero armi, tecnologie dual use o materiale di sicurezza.

Secondo il report, nessun contratto assegnato all’industria militare israeliana dopo il 7 ottobre 2023 è stato annullato. Restano attivi tre grandi programmi, per un totale di circa 1,2 miliardi di euro. Il decreto inoltre non impedisce triangolazioni tramite altri Paesi UE.

Come ho scritto nel libro (e in questo articolo), è ora di iniziare a dare Sánchez quello che è di Sánchez, e niente più.

Ovvero, riconoscere i suoi meriti e i suoi successi, che sono molti, ma anche i suoi limiti e i suoi difetti, che sono altrettanti.

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