L’Iran non avrà mai un’arma nucleare. Sarebbe una minaccia per Stati Uniti, Europa e sicurezza globale. Manteniamo forze nella regione perché l’Iran ha dimostrato di poter colpire basi americane. Dobbiamo avere sufficiente deterrenza per evitare errori di calcolo. Detto questo, il Presidente preferisce un accordo. È difficile, ma proveremo. Stiamo dando una possibilità alla diplomazia e vedremo se funzionerà

Marco Rubio