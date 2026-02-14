La logica politica sottostante al juste retour è facilmente comprensibile. I governi vogliono ritorni visibili per i contribuenti e intendono preservare il know-how nei settori ritenuti strategici. Ma le conseguenze economiche sono corrosive.

Il juste retour genera inefficienze nella fase di progettazione e, aspetto oggi ancor più rilevante, impedisce un rapido aumento della scala produttiva quando la domanda cresce improvvisamente. Crea un sistema in cui ogni aggiustamento diventa una negoziazione e ogni collo di bottiglia si trasforma in una questione politica.

Daniel Gros