Reportage dal Venezuela/2: Che fine ha fatto il petrolio?
Mentre Maduro si aggrappa al potere, l'economia del Venezuela un tempo fondata sull'estrazione di greggio è collassata, in una spirale di povertà, inflazione e violenza. Ecco il racconto
Non è un Paese per poveri. Eppure quasi tutti lo sono. Dopo mezzogiorno le città sono desolate. Quasi tutti si raccolgono. Non ci sono più soldi per continuare la giornata. Non c’è nemmeno più voglia
Estefano Taburrini da Vargas
Buongiorno a tutte e tutti,
Oggi pubblichiamo la seconda parte del reportage di Estefano Tamburrini dal suo Paese natale, il Ve…