Il bivio per il governo sarà quindi tra, da un lato, difendere rendite e strategie di breve periodo che coincidono con gli interessi fossili o, dall’altro, guidare una transizione ordinata verso un’economia dove ci sarà sempre meno spazio per le fonti fossili Matteo Leonardi

La guerra in Iran ha reso drammaticamente evidente che la dipendenza dalle energie fossili è anche un rischio geopolitico. Ma per una vera transizione in Italia servono le aziende partecipate dallo Stato - Eni, ed Enel su tutte - e serve che queste abbiano un forte mandato politico.

Alla vigilia della nuova stagione delle nomine, ne abbiamo parlato in un evento alla Camera dei deputati promosso da ECCO, il think tank sul clima, e ASVIS.

Ho avuto il piacere di moderare quella discussione e ora qui su Appunti pubblico un intervento del co-fondatore e direttore di ECCO, Matteo Leonardi, che ne condensa i messaggi.

Qui il video.

Stefano Feltri

Una certa tendenza a rallentare la transizione appare sempre più evidente. La nuova amministrazione americana fornisce una sponda politica e un nuovo contesto geopolitico in cui coltivare gli interessi legati alle fonti fossili.

Oggi le imprese energetiche devono fare una scelta: assecondare finestre politiche che consentono di prolungare il ciclo di vita di investimenti fossili oppure allinearsi a una traiettoria di mercato che sta puntando sulla decarbonizzazione grazie all’innovazione delle tecnologie elettriche, le fonti rinnovabili, gli accumuli e l’intelligenza delle reti.

Sfruttare un’opportunità politica non equivale ad aver trovato una soluzione al problema che attanaglia il nostro pianeta, il cambiamento climatico. Inoltre, ritardare la transizione non cancella la traiettoria dell’evoluzione tecnologica nei mercati globali né l’evidenza dei costi e degli impatti crescenti della crisi climatica.

In questo senso, la crescente leadership cinese su solare, batterie e mobilità elettrica non è un’opinione.

La riduzione strutturale della domanda di gas in Europa, anch’essa, non è un’opinione. Sono fatti riconosciuti dalla scienza e dall’economia, come l’aumento della temperatura globale dovuto allo sfruttamento di gas, petrolio e carbone.

La domanda di gas è in calo. In Italia, tra il 2021 e il 2024 è scesa del 19% e previsioni del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) indicano ulteriori contrazioni al 2030 e al 2040.

Si tratta di una tendenza irreversibile indotta dall’innovazione tecnologica e amplificata dal prezzo elevato del gas, dalla sua volatilità e dai rischi di dipendenza geopolitica.

Pagano sempre i consumatori

Se a segnali di calo progressivo della domanda non si registra una contrazione degli investimenti nelle infrastrutture gas, i consumatori si troveranno a pagare tariffe più elevate.

Questo perché il sistema tariffario delle reti gas è, infatti, strutturato per garantire agli operatori un ritorno pressoché integrale sul capitale investito, indipendentemente dai volumi effettivamente trasportati.

Questo significa che in presenza di una contrazione della domanda, il meccanismo di regolazione consente l’adeguamento delle tariffe gas per preservare i ricavi regolati. Il rischio industriale viene, quindi, trasferito sulla collettività, attraverso le bollette.

Un aumento che colpisce sia le famiglie, sia i margini di guadagno delle imprese energivore, mettendo a rischio la competitività industriale del sistema paese.

In sostanza, il rischio di stranded asset, ovvero della svalutazione degli investimenti prima di una loro remunerazione, è trasferito sui consumatori e non è sostenuto dalle imprese che continuano a remunerare i loro investitori come se i fondamentali sottostanti fossero immutati.

Un’infrastruttura che non riesce più a remunerare il capitale investito perché le ipotesi su cui era stata pianificata (ad esempio livelli di domanda, quadro regolatorio) sono state superate da un mercato e da politiche strutturalmente mutati, genera un costo che verrà pagato dai consumatori, socializzato dai cittadini o vedrà la svalutazione patrimoniale delle imprese fossili.

Le responsabilità della politica

Qui emerge il nesso con la politica: in Italia, le società che gestiscono le grandi infrastrutture energetiche sono controllate da società partecipate dallo Stato. Lo Stato è quindi azionista e allo stesso tempo garante dell’interesse collettivo.

In questo quadro, gli interessi di un’industria fossile nel massimizzare il rendimento di asset esistenti nel breve periodo possono divergere da quelli della collettività. Bene pubblico significa: bollette sostenibili, capacità di innovazione, finanza pubblica resiliente, investimenti coerenti con i mercati di domani e contenimento dei costi dell’inazione climatica, che la comunità scientifica stima superiori ai costi della transizione.

Questa divergenza si manifesta nelle strategie industriali delle imprese partecipate, dove la questione non è più ideologica, ma di governance.

Nei prossimi mesi il governo sarà chiamato a nominare i vertici di alcune tra le principali società energetiche del Paese: una scelta di indirizzo strategico.

Il bivio per il governo sarà quindi tra, da un lato, difendere rendite e strategie di breve periodo che coincidono con gli interessi fossili o, dall’altro, guidare una transizione ordinata verso un’economia dove ci sarà sempre meno spazio per le fonti fossili.

Uno degli strumenti più solidi per governare questa fase sono i Piani di transizione: strategie che esplicitano la traiettoria degli investimenti, quantificano l’esposizione ai rischi di transizione, verificano la coerenza con obiettivi climatici e scenari di mercato.

Non è casuale che proprio questi strumenti siano stati oggetto di pressioni e tentativi di ridimensionamento nel dibattito europeo dell’Omnibus dello scorso anno.

Sono strumenti in grado di rendere trasparente il rischio per poterlo gestire, e, allo stesso tempo, possono far emergere le incoerenze tra strategie industriali e traiettorie climatiche.

Piani di transizione solidi e credibili ancorano le scelte a variabili che non rispondono a cicli politici, ma che hanno impatti reali e in aumento, come il cambiamento climatico e le dinamiche dell’economia globale, che premia filiere tecnologiche capaci di generare occupazione e competitività nel lungo periodo.

Davanti a questo scenario, quali sono, quindi, le scelte che lo Stato deve prendere, quando è al tempo stesso regolatore, azionista e rappresentante dei cittadini?

Come assicurare che le scelte delle imprese partecipate siano coerenti con l’interesse collettivo di lungo periodo e non con la sola massimizzazione del rendimento di breve?

Come integrare il rischio climatico e di transizione nei mandati, nelle nomine, nei sistemi di incentivazione degli amministratori delle sue imprese partecipate?

Come evitare che nuovi investimenti creino stranded assets destinati a essere socializzati? E come assicurare che l’attuale contesto geopolitico non amplifichi ulteriormente i rischi di stranded asset per i consumatori italiani?

