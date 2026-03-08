Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Viviana
Viviana
6m

Innanzitutto dovremmo avere dei politici coscienti dell'evoluzione della crisi climatica e delle sue conseguenze nel tempo. Purtroppo abbiamo, invece, politici negazionisti, faziosi e polemici che non studiano, non si informano, non capiscono nulla dei cambiamenti climatici.

Assolutamente, procediamo.

