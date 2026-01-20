La questione Groenlandia così come quella del Nobel per la Pace e i dazi sono argomenti che Trump usa per dare sempre lo stesso messaggio: gli Stati Uniti vogliono smantellare il sistema di obblighi e garanzie che ha legato America ed Europa nell’ultimo secolo

Il potenziale conflitto militare sulla Groenlandia tra Stati Uniti ed Europa è diventato, almeno per qualche ora, soltanto una guerra commerciale. E questa è una buona notizia, tutto sommato, ammesso che sia duratura, visto che nella giornata di lunedì la Danimarca ha annunciato l’invio di ulteriori truppe sull’isola artica che il presidente americano Donald Trump vuole annettere.

Ci sono molte domande a questo punto: Trump applicherà davvero i dazi punitivi del 10 per cento sui Paesi europei che hanno mandato soldati in modo dimostrativo in Groenlandia? L’Unione europea riuscirà a offrire una risposta compatta? E per ottenere quale scopo? Per evitare i dazi o per reagire con misure commerciali altrettanto aggressive visto che la politica commerciale è ormai l’altro lato di quella di sicurezza?

Domande che portano a un’altra, più grande: Trump vuole sottomettere l’Europa per ottenere la Groenlandia o vuole annettersi la Groenlandia per svuotare di senso la NATO, spaccare l’Unione europea e trattare in modo bilaterale con Stati ricchi e sottomessi?

I dazi incerti