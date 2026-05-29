Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Giovanni Giorgi
1h

Si di campagna elettorale in campagna elettorale. e cosi via.. buoni propositi che riemergono sulle rinnovabili.nuovo nucleare fra 10/15 anni. ...e cosi via...la colpa e' dell'Europa? e come e' che Francia Spagna Germania. ecc..Olanda.. sono andati avanti e noi no? Pure un casinaro come Trump diventa azionista.in proprio e per lo Stato Usa di Imprese che si occupano di AI per lanciare la corsa alla crescita della loro economia.e noi a guardare. Passera' l'anno elettorale e ci guarderemo alle spalle..pur essendo gli ultimi?

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Stefano D'Amico
3h

Il commento che lascio è questo: confindustria sa quali sono i mali del sistema, ma se continua a nasconderli come pensa di risolverli? Basta mantenere un governo di destra? Pare di no visto che parla di pericoli esistenziali. Auspicabili soluzioni tra, minimo, dieci anni? Non mi pare. Allora perché applaudono?… qualcuno in questo disastro evidentemente ci guadagna e tutti insieme fanno guadagnare i "patrioti ". l'Italia sta peggio? ME NE FREGO.

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Assolutamente, procediamo.

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