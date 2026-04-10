Quel che Giorgia Meloni non dice
La premier parla molto in Parlamento, ma non riesce a spiegare la sconfitta del referendum e le dimissioni di Bartolozzi, Delmastro e Santanché. Muta su Piantedosi
Se Giorgia Meloni pensa di gestire oltre un anno di attesa delle elezioni così, la premier potrebbe scoprire presto che il potere logora anche chi ce l’ha, e non soltanto chi lo insegue
L’informativa di Giorgia Meloni alla Camera conta ben 6854 parole e dura oltre 40 minuti. Ma si può parlare a lungo senza dire molto, e si può dire moltissimo con le omissioni.
La parole più importanti sono quelle che mancano: la presidente del Consiglio evita di commentare le varie vicende problematiche degli esponenti del suo governo, non entra mai nel merito, evita di parlare delle responsabilità della guerra in Iran, non analizza le cause della sconfitta del governo al referendum sulla magistratura.