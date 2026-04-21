Quanto è serio il problema Bulgaria?
Il filorusso Rumen Radev e il suo nuovo partito hanno ottenuto la maggioranza: da primo ministro parlerà come Viktor Orbán, ma probabilmente agirà più come Robert Fico - L'analisi di ECFR
Per attuare la sua agenda anti-oligarchica, Radev dovrà probabilmente contare sul sostegno del movimento europeista “Continuiamo il Cambiamento – Bulgaria Democratica” (PPDB) per far passare modifiche costituzionali. In parte proprio a causa di questa dipendenza, in politica estera l’Unione europea può aspettarsi che Radev talvolta suoni come Orbán, ma finisca per agire più come lo slovacco Robert Fico.
Todor Tagarev