La conclusione controversa del 2014 — che la crisi Ebola richiedesse una mobilitazione su scala militare — era in realtà il riconoscimento più lucido di tutti: le epidemie moderne non sono più solo emergenze di salute pubblica, ma test di capacità nazionale, coordinamento politico, logistica e fiducia sociale. Il virus è cambiato poco. Il mondo intorno a esso è cambiato moltissimo Alberto Enrico Maraolo

Alberto Maraolo è ricercatore in Malattie Infettive presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; membro dell’unità tecnico-scientifica della SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali; fellow dell’ESCMID, la Società Europea di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive)

Se pensi che il nostro lavoro sia importante, sostieni Appunti con un abbonamento Abbonati o regala un abbonamento

Non appena l’attenzione sul focolaio di Hantavirus collegato alla nave MV Hondius ha iniziato a scemare, ecco che un altro virus già noto, e molto pericoloso, è tornato prepotentemente all’attenzione mondiale.

Si tratta del virus Ebola, per cui a metà maggio le autorità sanitarie africane hanno dichiarato l’esistenza di un’epidemia in corso avente come epicentro la provincia dell’Ituri, nel nordest della Repubblica Democratica del Congo (RDC).

Nel giro di meno di 48 ore, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato la cosiddetta “emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale (PHEIC, Public Health Emergency of International Concern)” — il massimo livello di allerta sanitaria globale. Si tratta del 17° focolaio di Ebola registrato nella RDC dal 1976, con un’aggravante cruciale: non esistono vaccini né trattamenti approvati per questo ceppo specifico.

Che cos’è il virus Ebola?

La malattia da virus Ebola provoca una febbre emorragica virale, una delle sindromi cliniche più severe in ambito infettivologico.

L’aggettivo “emorragica” si riferisce al danno indotto ai vasi sanguigni e al sistema coagulativo, con conseguente sanguinamento, insufficienza d’organo e un rischio di morte molto elevato.

Ebola appartiene alla categoria delle “malattie infettive ad alto impatto” (HCID, High consequence infectious diseases), classificate tali per l’elevata mortalità, l’assenza di trattamenti efficaci, la difficoltà diagnostica e il potenziale di diffusione comunitaria.

Il virus Ebola è allo stesso tempo affascinante e inquietante. Appartiene alla famiglia “Filoviridae” — i filovirus, dal latino “filum”, filo.

All’osservazione al microscopio elettronico appare come uno dei virus più lunghi conosciuti, con caratteristici filamenti allungati a volte conformati a uncino. La sua morfologia è radicalmente diversa dall’immagine convenzionale di un virus.

Fu identificato nel 1976 in seguito a focolai simultanei in Sudan e nell’attuale RDC. L’epidemia congolese si manifestò a Yambuku, un villaggio remoto nei pressi del fiume Ebola.

Il nome, per ammissione degli stessi scopritori, fu scelto impropriamente: per evitare stigmatizzazioni su Yambuku si optò per un fiume vicino come riferimento neutro, salvo poi scoprire che non era effettivamente il corso d’acqua più prossimo al focolaio. Il nome rimase comunque quello.

Le specie patogene per l’uomo

Le specie che causano malattia nell’uomo sono quattro: Zaire, Sudan, Bundibugyo e Tai Forest, e differiscono considerevolmente tra loro:

- Zaire, il più temuto, con una letalità di circa il 79% in assenza di qualsivoglia trattamento, e responsabile dei focolai più grandi e letali mai documentati;

- Sudan, avente letalità di circa il 54%;

- Bundibugyo, identificato per la prima volta in Uganda nel 2007, avente una letalità di circa il 32%;

- Tai Forest, rarissimo, segnalato in un unico caso umano.

Vale la pena menzionare anche il virus Reston, che nel 1989 infettò operatori di laboratorio in Virginia inducendo sieroconversione ma nessuna malattia clinica. La caratteristica allarmante di Reston è la sua trasmissione per via aerea tra le scimmie. Per fortuna non causa patologia nell’essere umano, sebbene l’esposizione determini la comparsa di anticorpi.

Il film Virus letale del 1995 da Wolfgang Petersen (“Outbreak” il titolo originale) descriveva proprio la lotta, finanche sul suolo statunitense, contro un virus simil-Ebola capace di trasmettersi per via aerea e di dare malattia grave nell’uomo, lo spauracchio che per fortuna al momento è scongiurato.

Il serbatoio naturale sembra essere rappresentato dai pipistrelli della frutta, che possono ospitare il virus senza ammalarsi; tuttavia, a differenza di tanti altri patogeni il serbatoio definitivo rimane elusivo nonostante anni di indagini epidemiologiche. Il focolaio del 2014 in Africa Occidentale fu ricondotto a un bambino di due anni in Guinea, che aveva probabilmente giocato nei pressi di un albero cavo colonizzato da pipistrelli. La trasmissione interumana avviene tramite contatto diretto con fluidi corporei di individui infetti. Ebola, appunto, non è un patogeno a trasmissione aerea in senso convenzionale.

Il virus mostra comportamenti peculiari: persiste ben oltre la guarigione clinica in siti “immunoprivilegiati”, i cosiddetti santuari immunologici dove in genere non si scatena una forte risposta immunitaria proprio per proteggere i tessuti stessi: occhi, testicoli e sistema nervoso centrale. Casi di trasmissione sessuale da parte di sopravvissuti maschi sono stati documentati oltre un anno dopo la guarigione.

Un’infermiera scozzese sviluppò meningite da Ebola nove mesi dopo la dimissione ospedaliera. Questa persistenza nei sopravvissuti è uno dei motivi per cui la risposta epidemiologica non può concludersi con la dimissione del paziente.

Nell’Africa centrale, i funerali rappresentano un amplificatore rilevante della trasmissione. Le pratiche tradizionali di lavaggio e preparazione dei cadaveri, unitamente alla elevatissima carica virale nei deceduti, hanno ripetutamente alimentato la diffusione in quasi ogni epidemia.

I programmi di sepoltura sicura e dignitosa sono oggi un pilastro fondamentale della risposta epidemiologica.

Il periodo di incubazione del virus è di circa 2–21 giorni; i soggetti non sono contagiosi prima della comparsa dei sintomi. I sintomi iniziali — febbre, astenia, mialgie, cefalea, faringodinia — sono aspecifici, il che complica la diagnosi differenziale con malattie endemiche come la malaria.

Il punto di svolta: il 2014

Nonostante tutto ciò, per i primi tre decenni dalla scoperta il virus ricevette scarsa attenzione globale. Ebola aveva causato circa 1.500 morti complessivi in eventi geograficamente isolati, contenuti tramite isolamento dei casi e tracciamento dei contatti. La malattia era percepita come troppo rara e troppo remota per giustificare investimenti farmaceutici, e lo sviluppo di vaccini ristagnava.

Poi arrivò il 2014. L’epidemia in Africa Occidentale (2014–2016) infettò oltre 28.000 persone in Guinea, Liberia e Sierra Leone, causando più di 11.000 decessi. Si propagò in centri urbani con sistemi sanitari fragili, sopraffece le capacità di risposta di tre paesi e si diffuse a livello internazionale, con infezioni di operatori sanitari in Spagna e negli Stati Uniti. Fu un disastro sotto ogni punto di vista.

Fu anche l’evento che finalmente innescò lo sviluppo di contromisure efficaci. Sono oggi autorizzati due vaccini — rVSV-ZEBOV e il regime bifasico Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo (eterologo prime-boost, ovvero basato su un richiamo con ceppo diverso dopo una prima somministrazione) — e una combinazione di anticorpi monoclonali ha ridotto significativamente la mortalità.

Le cure di supporto moderne hanno migliorato notevolmente gli esiti anche in assenza di antivirali specifici: molti decessi nelle prime ondate storiche di Ebola erano in realtà attribuibili a disidratazione e squilibri elettrolitici, condizioni correggibili in terapia intensiva. Con supporto intensivo e anticorpi monoclonali, la mortalità del ceppo Zaire è scesa al di sotto del 35 per cento nei trial clinici.

Tuttavia, tutte le contromisure approvate sono specifiche per il ceppo Zaire.

Il focolaio attuale

La prima cosa da sottolineare è che questo è già il terzo focolaio di Ebola più grande mai registrato — e lo era già nel momento in cui è stato rilevato. Ciò significa che il virus si stava diffondendo silenziosamente da tempo prima che qualcuno riconoscesse cosa stesse accadendo.

L’epidemia è centrata nella provincia dell’Ituri, nel remoto nordest della RDC, a oltre 1.000 km da Kinshasa, al confine con Uganda e Sud Sudan, in una zona attualmente teatro di conflitti armati tra milizie rivali su cui convergono interesse di varie potenze mondiali contrapposte. Altre province interessate sono quelle di Nord-Kivu e Sud-Kivu.

Il primo caso noto è stato quello di un operatore sanitario con esordio dei sintomi il 24 aprile (febbre, sanguinamento, vomito e grave astenia), deceduto in una struttura a Bunia, capoluogo dell’Ituri. L’OMS è stata allertata il 5 maggio per una malattia sconosciuta ad alta mortalità nella zona sanitaria di Mongbwalu, inclusi quattro decessi tra operatori sanitari in quattro giorni.

Un dettaglio cruciale è emerso nelle fasi iniziali: i test rapidi disponibili rilevavano solo l’ebolavirus Zaire, non il Bundibugyo, che è una specie diversa. La conferma di specie non è arrivata prima del 14 maggio — quasi sei settimane dopo l’esordio nel caso indice e tre settimane dopo i primi cluster di decessi tra operatori sanitari.

Esistono speculazioni sul fatto che il ritardo diagnostico possa essere correlato ai recenti tagli ai programmi di salute globale. Di certo, gli strumenti diagnostici impiegati non erano adatti a rilevare il ceppo in causa.

Al 27 maggio, la RDC conta 906 casi sospetti e 223 decessi tra i sospetti; al 29 maggio, i casi confermati sono 134 in totale (125 in RDC, 9 in Uganda), con 18 decessi confermati, per una letalità del 14 per cento tra i confermati. Si segnala inoltre un caso confermato in un medico statunitense esposto durante il lavoro in RDC, attualmente in cura in Germania.

Il virus peraltro ha già superato i confini locali: in Uganda i casi confermati sono 9, localizzati a Kampala (8) e Wakiso (1), tutti collegati epidemiologicamente alle infezioni in RDC.

La geografia aggrava ulteriormente il quadro.

Mongbwalu è una città mineraria ad alto traffico; l’Ituri ospita oltre 270.000 sfollati interni e 1,9 milioni di persone in condizioni di necessità umanitaria.

La combinazione di alta mobilità della popolazione, conflitti attivi che danneggiano le infrastrutture sanitarie, un epicentro urbano, un focolaio che si estende su territori controllati da gruppi armati diversi e la vicinanza geografica a Uganda e Sud Sudan crea le condizioni ideali affinché focolai limitati si trasformino in epidemie su larga scala.

L’OMS ha esplicitamente riconosciuto che la dimensione reale dell’epidemia è probabilmente superiore alle cifre ufficiali, sulla base dell’elevato tasso di positività nelle sequenze iniziali (8 positivi su 13 campioni) e dei cluster insoliti di decessi comunitari segnalati in più zone sanitarie.

Vale la pena menzionare, in questo contesto, la figura di Jean-Jacques Muyembe, il virologo congolese che co-scoprì Ebola nel 1976 come giovane medico a Yambuku.

Oggi guida l’Istituto Nazionale di Ricerca Biomedica della RDC ed è in prima linea nella risposta a questa epidemia. L’uomo che contribuì a identificare il virus cinquant’anni fa è oggi a capo della risposta nello stesso paese: una delle carriere più straordinarie della storia dell’infettivologia moderna.

Perché questo focolaio è più difficile da gestire

La specie Bundibugyo non è coperta da alcun vaccino o trattamento approvato. Le scorte globali di vaccini contro Ebola esistono, ma sono state sviluppate per il tipo Zaire.

La risposta si basa al momento sui pilastri classici: isolamento dei casi, tracciamento dei contatti, sepoltura sicura e dignitosa, e coinvolgimento delle comunità, nonché risposta coordinata delle autorità nazionali e sovranazionali.

I focolai si concludono infatti spezzando le catene di trasmissione. In pratica ciò significa: identificare i casi rapidamente, isolarli in unità di trattamento specializzate per Ebola, tracciare tutti i contatti dei pazienti, monitorarli per 21 giorni e seppellire i morti in sicurezza — perché Ebola è particolarmente trasmissibile dai cadaveri recenti. Si prosegue fino a 42 giorni senza nuovi casi. Questo è il nucleo operativo della risposta, sostanzialmente invariato dal 1976.

Dal 2014, per il virus Zaire, è stata aggiunta la vaccinazione ad anello, un approccio mutuato dall’eradicazione del vaiolo: si vaccinano i contatti dei casi confermati e i contatti di quei contatti, creando un anello protettivo che il virus non riesce ad attraversare. Questo strumento è stato determinante per contenere il focolaio 2018–2020.

Tuttavia, il suo successo dipende dalla fiducia della comunità. Se le persone non si fidano dei soccorritori, se non vogliono che i loro cari vengano portati via da sconosciuti in dispositivi di protezione, se rifiutano il vaccino, l’intera risposta si sfalda. La settimana scorsa una folla ha incendiato tende ospedaliere nei pressi di Bunia dopo che era stato comunicato che un corpo non sarebbe stato restituito per la sepoltura. La sensibilizzazione comunitaria deve essere il fondamento di ogni risposta; gli interventi tecnici si costruiscono sopra di essa.

Purtroppo, per Bundibugyo non vi è la disponibilità di un vaccino ma la letalità più bassa rappresenta un relativo vantaggio, per quanto possa anche spiegare parzialmente perché l’epidemia si sia espansa in modo così consistente prima di essere rilevata, se i casi iniziali furono attribuiti ad altre cause.

La modalità di trasmissione di Ebola — per contatto diretto con fluidi corporei — rende estremamente improbabile una trasmissione sostenuta in Paesi ad alto reddito. Ciononostante, il personale sanitario di tutto il mondo è nuovamente in allerta per sintomi potenzialmente associati alla malattia i in viaggiatori di ritorno dall’Africa centrale.

Quello che sappiamo

Ebola è un filovirus responsabile di una devastante febbre emorragica virale; il tipo Bundibugyo è uno dei quattro patogeni per l’uomo — meno letale del virus Zaire ma clinicamente molto grave.

Era un’entità scarsamente studiata fino a quando l’epidemia in Africa Occidentale del 2014–2016 non incentivò finalmente lo sviluppo di vaccini e trattamenti efficaci, rimasti tuttavia specifici per il virus Zaire.

L’attuale epidemia nella RDC coinvolge la specie Bundibugyo ed è stata identificata tardivamente: si colloca in una regione colpita da conflitti e con intensa mobilità transfrontaliera e si è già diffusa in Uganda. La risposta si affida agli stessi interventi di sanità pubblica disponibili nel 1976.

Il contenimento dipende quindi, ancora una volta, dai pilastri classici: diagnosi precoce, isolamento, controllo delle infezioni e risposta internazionale coordinata. La scienza ha risolto in parte il problema del virus Zaire, ma la scienza da sola non può stabilizzare un sistema che sta già collassando.

L’elemento più critico e ricorrente è la perdita di fiducia delle comunità nelle autorità sanitarie. Nel 2026, due centri di trattamento Ebola nella RDC orientale sono stati incendiati da residenti in protesta contro le restrizioni sulle sepolture:

Questi episodi replicano dinamiche già viste nel 2014, come il massacro di Womey in Guinea, dove otto operatori di sensibilizzazione furono uccisi da abitanti convinti che la risposta sanitaria fosse una cospirazione straniera.

Quando le comunità iniziano a percepire i centri di trattamento come luoghi da cui non si esce vivi, i pazienti nascondono i sintomi, le famiglie eludono la sorveglianza e gli operatori sanitari diventano bersagli invece che protettori.

La pandemia da COVID-19 (senza contare le decisioni discutibili di Trump che ha ridotto enormemente l’impegno degli USA a salvaguardia della salute internazionale) ha peggiorato le condizioni di base necessarie per gestire Ebola: le istituzioni di salute pubblica sono emerse indebolite e politicamente polarizzate, il personale sanitario è esausto, lo scetticismo vaccinale si è consolidato e il coordinamento internazionale si è deteriorato. A questo si aggiunge la mancanza cronica di sistemi diagnostici rapidi e dispiegabili sul campo nelle aree in cui le epidemie si originano — una lacuna ricorrente non solo con Ebola, ma anche con COVID-19, mpox e hantavirus.

Ebola non è mai stato un’anomalia, ma un segnale precoce. Le minacce biologiche si sovrappongono sempre più a sicurezza nazionale, migrazione, urbanizzazione, degrado ambientale e conflitti irregolari.

Dal 2014 il mondo ha affrontato COVID-19, Zika, mpox, influenza aviaria — ogni crisi ha ribadito la stessa scomoda verità: l’instabilità biologica accelera, mentre la resilienza istituzionale fatica a tenere il passo.

La conclusione controversa del 2014 — che la crisi Ebola richiedesse una mobilitazione su scala militare — era in realtà il riconoscimento più lucido di tutti: le epidemie moderne non sono più solo emergenze di salute pubblica, ma test di capacità nazionale, coordinamento politico, logistica e fiducia sociale. Il virus è cambiato poco. Il mondo intorno a esso è cambiato moltissimo.

Il rischio per Europa e Nord America rimane molto basso. La possibilità però di una diffusione estesa nel cuore dell’Africa non è da escludere, con tutte le ripercussioni del caso in termini di ulteriori turbolenze sociali e geopolitiche, in aggiunta alle vite umane che andranno perdute.

Le fonti principali di questo articolo includono: Alasdair Munor — “Not now, Ebola” (The Munro Report, 19 maggio 2026); Steve Brozak – “Deaths, Burned Clinics — What’s Different About Ebola’s 2026 Return” (Forbes, 25 maggio 2026); Charles Whittaker – “How worried should you be about Ebola” (UC Berkeley Public Health, 26 maggio 2026); WHO – “Disease Outbreak News” (https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2026-DON605, 29 maggio 2026)

Se pensi che il nostro lavoro sia importante, sostieni Appunti con un abbonamento Abbonati o regala un abbonamento

Su Appunti leggi anche

Il podcast

Leggi Appunti di Geopolitica