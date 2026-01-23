Sono tempi così strani che a volte ci sembrano normali cose eccezionali: per esempio che il World Economic Forum di Davos abbia rimpiazzato l’assemblea generale delle Nazioni Unite come principale foro diplomatico, dove la diplomazia si dispiega, dove accadono gli eventi che definiscono i rapporti tra Paesi.

È vero che a Davos ci sono quasi tutti quelli che contano ma, appunto, ci sono soltanto quelli che contano: a differenza dell’ONU, i Paesi piccoli non sono invitati, e il padrone di casa è l’amministratore delegato di BlackRock, Larry Fink, non un segretario generale eletto in modo democratico che rappresenta praticamente tutti i Paesi del mondo.

Nell’edizione 2026, il World Economic Forum si è liberato del fondatore Klaus Schwab travolto da una serie di inchieste e accuse di aver trasformato l’organizzazione in un feudo personale e familiare.

Senza più il suo fondatore, Davos è ormai soltanto uno strumento al servizio di chi pesa e paga di più, non tanto una passerella, quanto una specie di momento nel quale il potere reale finisce per rivelarsi, senza infingimenti, senza mediazioni.

Per citare l’ultimo libro di Giuliano Da Empoli per Einaudi, i giorni di Davos sono quelli nei quali ci rendiamo conto che questa è “l’ora dei predatori”. E, come ha detto il premier canadese Mark Carney ormai vero anti-Trump globale, se non sei al tavolo vuol dire che sei sul menu.