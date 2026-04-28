Il risentimento di Bolloré — goffo, rumoroso, straripante — è ormai il tratto distintivo di una certa destra cafona internazionale. L’odio di Trump per Harvard, Princeton, Yale: università che non lo hanno formato perché non le ha frequentate, mondi dai quali si sente escluso e che dunque devono essere demoliti o ridicolizzati. Il meccanismo è sempre lo stesso: chi non riesce a entrare distrugge la porta Gloria Origgi

La Francia assomiglia sempre più a un’Italia con vent’anni di ritardo — stesso copione, stessa regia approssimativa, attori diversi. Si consumano gli stessi misfatti, si combattono le stesse guerre intestine per il controllo dei media, si sprofonda nella stessa propaganda e in un deficit che cresce con l’entusiasmo di una mala pianta.

Chi ha vissuto il berlusconismo — e chi non lo ricorda? — riconosce la musica, anche se l’orchestra è diversa. Spread impazzito, cambio di regime, propaganda a reti unificate: tutto già visto.

Ma attenzione: che loro siano in ritardo non significa che noi siamo in vantaggio. Siamo già altrove, alle prese con domande nuove e più scomode.

I francesi, nel frattempo, si scoprono spiazzati da una stagione di scalate politico-culturali condotte da ricchi imprenditori che non si accontentano più di fare soldi e comprare qualche politico compiacente.

No: adesso vogliono la cultura alta, quella con la C maiuscola, le case editrici storiche, i salotti letterari, i quartieri dove ancora si fuma la pipa discutendo di Flaubert.

Non per lucro — sarebbe almeno comprensibile — ma per quella vaga, oscura pulsione del potere che non sopporta zone franche.

Il protagonista di questa stagione è Vincent Bolloré, miliardario bretone dall’aria mite e dall’appetito vorace.

Nel suo carrello della spesa figurano, tra l’altro: il colosso editoriale Hachette, diversi giornali di provincia, il Journal du Dimanche — unico quotidiano nazionale che esce la domenica, lettura obbligata dei pranzi in famiglia — e l’intera rete Relay, quei punti vendita di libri e giornali che presidiano ogni stazione e ogni aeroporto dell’Esagono con la puntualità di una guarnigione. Chi ha viaggiato in Francia li conosce bene.

Ora Bolloré ha deciso che era giunto il momento di fare fuori Olivier Nora, amministratore delegato di Grasset da ventisei anni. Grasset: ultima trincea della gauche caviar parigina, casa editrice fondata nel 1907, incastonata a Saint-Germain-des-Prés come un diamante in un quartiere che di diamanti, intrighi e memorie proustiane ne ha visti abbastanza. Non esattamente il tipo di posto dove si entra con gli anfibi.

I più navigati tra noi storceranno la bocca con aria da già visto. E in effetti: la scalata di Silvio Berlusconi a Mondadori negli anni Novanta, il controllo di tre televisioni, una costellazione di giornali, la macchina propagandistica più rodata della Repubblica — tutto questo fa sembrare Bolloré quasi un dilettante.

Con una differenza non trascurabile: il Cavaliere, almeno, aveva il buon senso pragmatico di lasciare una certa autonomia ai suoi editori. Einaudi, per dire, sopravvisse al Caimano senza eccessivi traumi identitari.

Berlusconi sapeva che in Italia i libri li leggono in pochi — oltre la metà della popolazione non ne apre uno per tutto l’anno — e che andarci pesante con il controllo culturale su quel fronte era, semplicemente, antieconomico e politicamente inutile. Il ritorno sull’investimento propagandistico era modesto.

Bolloré ragiona diversamente, o forse non ragiona affatto in termini economici quando si tratta di questo. Padrone di Hachette — che comprende Grasset, Fayard e molte altre insegne prestigiose — è entrato a gamba tesa nelle politiche editoriali: ha licenziato questo e quello, ha imposto a Fayard la pubblicazione dei libri dei suoi amici Jordan Bardella e Nicolas Sarkozy, e infine ha silurato Nora sostituendolo con un suo collaboratore di fiducia privo di qualsiasi esperienza editoriale rilevante. Un curriculum che si commenterebbe da solo, se non ci fosse già tutto il resto a commentarsi.

Qui sorge spontanea una domanda: perché?

Il risentimento culturale

I nuovi ricchi che ambiscono a governare la politica hanno di solito obiettivi abbastanza lineari — restare ricchi, possibilmente diventarlo di più, e corrompere i politici giusti al momento giusto.

Qual è dunque l’interesse di Bolloré nel distruggere una casa editrice di prestigio che, anche considerando che i francesi leggono sensibilmente più degli italiani, non gli rende quasi nulla?

Il danno reputazionale è immediato e devastante: con il licenziamento di Nora, quasi duecento autori di Grasset — tra cui Laurent Binet, Bernard-Henri Lévy, Virginie Despentes — hanno firmato una lettera collettiva pubblicata su tutti i principali giornali annunciando la loro uscita dalla casa editrice.

Bolloré si trova ora con un contenitore vuoto, un marchio svuotato del suo senso, che potrà forse riempire con nuovi volumi di Bardella scritti con l’ausilio dell’intelligenza artificiale — il che avrebbe almeno una sua coerenza poetica — ma che non tornerà mai più a essere quello che era. I salotti di Saint-Germain non si comprano. Si frequentano, o non si frequentano.

Ma la risposta di Bolloré alle polemiche è, in fondo, la chiave di tutto. Anziché tacere e proseguire discretamente il suo rastrellamento mediatico, ha scelto di replicare con un editoriale sul Journal du Dimanche — il giornale che è suo — di una trasparenza quasi commovente.

Ha cominciato affermando che Nora aveva gestito Grasset in modo economicamente disastroso, poi ha espresso stupore e disappunto per tanta agitazione.

L’indignazione del mondo culturale esisterebbe, secondo lui, «semplicemente perché riguarda una piccola casta che si crede al di sopra di tutto e di tutti, che si autoelegge e si sostiene, e che, grazie alla sua capacità di creare frastuono mediatico, fa paura a molti».

Tradotto: il problema non è lui. Il problema sono loro, quell’olimpo autoreferenziale di intellettuali, premi letterari e cene a base di ostriche e citazioni da Bourdieu che lo esclude.

Certi salotti di Saint-Germain, anche con tutti i miliardi del mondo, se sei di estrema destra non li frequenti. E allora tanto vale rompere il giocattolo, se non lo si può avere.

Il suo amico Bardella, dal canto suo, ha già in agenda — per il giorno in cui si insedierà all’Eliseo — la privatizzazione della radio e della televisione pubblica francese, che considera una scandalosa piattaforma di gauchisti, femministe, intellettuali e rappresentanti di minoranze varie che discutono di argomenti che lo mettono in difficoltà quando va in trasmissione, avendo frequentato scuole che non lo hanno particolarmente preparato al dibattito televisivo.

Questo risentimento — goffo, rumoroso, straripante — è ormai il tratto distintivo di una certa destra cafona internazionale. Donald Trump odia Harvard, Princeton, Yale: università che non lo hanno formato perché non le ha frequentate, mondi dai quali si sente escluso e che dunque devono essere demoliti o ridicolizzati.

Il meccanismo è sempre lo stesso: chi non riesce a entrare distrugge la porta.

Parigi, città di Proust prima ancora che di Eiffel, conosce bene questa dinamica. La Recherche ne è la mappa segreta. E c’è una scena, in particolare, che i nuovi padroni della cultura francese farebbero bene a rileggere (o, meglio, a leggere): quella in cui Madame Verdurin, piccola mondana arrampicatrice sociale, riesce finalmente — grazie alle relazioni del grande Barone di Charlus — a riempire il suo salotto con tutti i nomi che contano.

I grandi della città arrivano, bevono, mangiano, occupano i divani. Ma nessuno le stringe la mano.

Bolloré ha comprato Grasset. Resta da vedere se troverà qualcuno, in quel salotto vuoto, a stringergli la mano.

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