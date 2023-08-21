Podcast - La bomba, Oppenheimer e il "dentro del dentro" - con Stefano Massini
Arriva in Italia il film di Christopher Nolan di cui tutti parlano. Anche il più grande drammaturgo italiano ha raccontato il nucleo del Manhattan Project: la ricerca del "dentro del dentro"
Buongiorno a tutte e tutti,
come avrete dedotto dalla scarsa frequenza di post e invii, in queste settimane sono in vacanza, e così Appunti.
Rientro a fine agosto e sarà l’occasione per fare un punto su questo progetto per valutare come svilupparlo, dall’autunno, in modo che sia utile a voi e per me compatibile con gli altri impegni professionali.
Magar…