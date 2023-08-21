Buongiorno a tutte e tutti,

come avrete dedotto dalla scarsa frequenza di post e invii, in queste settimane sono in vacanza, e così Appunti.

Rientro a fine agosto e sarà l’occasione per fare un punto su questo progetto per valutare come svilupparlo, dall’autunno, in modo che sia utile a voi e per me compatibile con gli altri impegni professionali.

Magar…