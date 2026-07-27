Pirlo è ovviamente libero di mettersi al servizio di chi crede, ma la sua nomina alla guida della nazionale di calcio italiana sarebbe un segnale politico chiaro: l’establishment del calcio e quello della politica non considerano più i legami con la Russia di Vladimir Putin problematici

Andrea Pirlo è stato un grande calciatore, ma non può fare l’allenatore della nazionale italiana perché si è prestato alla propaganda della Russia, ha venduto la sua immagine per sostenere quella di un regime criminale.

Pirlo è ovviamente libero di mettersi al servizio di chi crede, ma la sua nomina alla guida della nazionale di calcio italiana sarebbe un segnale politico chiaro: l’establishment del calcio e quello della politica non considerano più i legami con la Russia di Vladimir Putin problematici.

Sarebbe una posizione ben curiosa mentre tutti si dicono preoccupati per l’ascesa del partito filorusso Futuro nazionale di Roberto Vannacci che, con perfetta coerenza, è tra i pochi a spendersi a difesa di Pirlo.

Purtroppo il sistema del calcio italiano, che ora fa capo a Giovanni Malagò appena arrivato a capo della FIGC, è al di sotto di ogni sospetto. Non è certo un insieme di istituzioni dal quale ci si può aspettare alcuna scelta moralmente integerrima.

Chi può fermare, dunque, la nomina di Pirlo?

La risposta è una sola: gli sponsor della nazionale di calcio. Ci sono aziende con marchi globali che hanno manifestato pubblica solidarietà all’Ucraina: Adidas, per esempio, ha chiuso le sue attività in Russia e ora sostiene la federazione calcistica dell’Ucraina in guerra.

La società di consulenza EY è molto attenta a non avere rapporti con soggetti sanzionati o a rischio sanzioni. Difficile che possa vedere con entusiasmo la nomina di Pirlo.

Anche Asahi, il gruppo giapponese che controlla la birra Peroni, si è speso in iniziative di supporto all’Ucraina.

Davvero è accettabile per i dipartimenti di marketing di queste aziende globali che i loro contributi alla nazionale di calcio italiana vadano a finanziare lo stipendio di uno che si è prestato senza rimorsi alla propaganda russa?

Per capire la vicenda Pirlo ho usato l’intelligenza artificiale per scandagliare anche i documenti in russo e ucraino e ricostruire tutto quello che sappiamo dei rapporti tra l’allenatore e l’azienda russa di scommesse Fonbet.

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Come sempre, fatemi sapere che cosa ne pensate.

Stefano Feltri

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Dossier Pirlo, vergogna Nazionale