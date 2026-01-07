Avrete forse sentito dire che il Venezuela possiede le maggiori riserve petrolifere del mondo. Le riserve petrolifere dichiarate del Venezuela sono triplicate mentre Hugo Chávez era presidente. Non per nuove scoperte, ma perché il governo Chávez ha riclassificato il petrolio pesante della fascia dell’Orinoco come “provato”, cioè recuperabile con ragionevole certezza alle condizioni economiche e operative esistenti

Paul Krugman