Per molto tempo, molti hanno dato per scontato che il tempo giocasse a favore della Russia. L’ho pensato anch’io. La logica sembrava semplice: l’Ucraina dipendeva dalle armi e dal sostegno finanziario occidentale. Se gli Stati Uniti si fossero ritirati, l’Ucraina sarebbe crollata. La Russia, al contrario, poteva assorbire le perdite, mobilitare risorse e continuare. Questa ipotesi si è rivelata sbagliata.

Bill Browder