I proventi delle aste dell’ETS in Italia, dal 2012 al 2024, ammontano a poco più di 18 miliardi di euro. Di questi, però, l’Italia ha speso solo il 9 per cento in investimenti per il clima, mentre la direttiva europea imponeva di usarne il 50 per cento. Dal primo gennaio 2025, dopo la revisione della direttiva, all’Italia viene chiesto di usarne il 100 per cento. In realtà, l’Italia fa finire questi soldi nella fiscalità generale Marta Lovisolo

Forse qualcuno avrà notato che nelle sue comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, Giorgia Meloni ha dedicato grande spazio alla riforma del sistema ETS, Emissions Trading System, cioè il mercato dei permessi di emissione di anidride carbonica.

Giorgia Meloni prima ha rivendicato la centralità del tema, e ha spiegato che le conclusioni del Consiglio di marzo “hanno indicato una direzione chiara e pragmatica, invocando la necessità di azioni concrete per ridurre i prezzi, far fronte all’eccessiva volatilità nel breve termine, attenuare l’impatto del sistema di scambio di quote di emissione sui prezzi dell’energia elettrica”.

Poi, però, ha avvertito che l’Europa rischia di andare nella direzione sbagliata: “dal focus sulla riduzione dell’impatto sui prezzi dell’energia, man mano stiamo passando alla possibile introduzione di nuovi meccanismi che potrebbero addirittura finire per complicare il meccanismo, invece di semplificarlo, come era richiesto”.

Quella dell’ETS è forse la questione più delicata all’intreccio tra problemi di competitività, con i costi dell’energia troppo alti soprattutto in Italia, esigenze geopolitiche, con la necessità di essere meno dipendenti da fornitori inaffidabili di energie fossili, e transizione ecologica che va troppo a rilento.