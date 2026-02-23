Perché la guerra in Ucraina non sta finendo
La fonte dell’aggressione russa è la convinzione che l’Occidente intenda infliggere una “sconfitta strategica” alla Russia. Finché questa paura persiste, la guerra non finirà.
L’amara verità è che l’Europa non è né pronta a combattere la Russia, né disposta a impegnarsi in quella che il Cremlino considera una discussione significativa sul futuro dell’architettura di sicurezza europea. Di conseguenza, l’Europa resterà alla periferia del processo negoziale — come bersaglio indiretto della Russia, alle spalle di un’Ucraina sotto pressione
Tatiana Stanovaya