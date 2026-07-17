da tre anni sette divisioni israeliane, circa 70.000 soldati, con F-35, F-16, F-15, una grande quantità di bombe e carri armati, combattono Hezbollah e Israele non lo ha distrutto. Come si può pretendere che le Forze Armate libanesi, con l’equipaggiamento che hanno, combattano Hezbollah? Israele vuole una guerra civile, non delle Forze Armate libanesi forti che fronteggino Hezbollah. Mounir Shehadeh

di Greta Cristini

Sono ore rilevanti per il futuro del Libano alla luce dei negoziati con Israele appena terminati a Roma. Per questo – e dato che la Difesa non mi ha permesso di recarmi a Naqoura a visitare la missione Unifil per ragioni di sicurezza (segno che il cessate il fuoco regge a stento) – ho intervistato a Beirut un generale di brigata in congedo delle Forze Armate Libanesi.

Ufficiale di carriera, è stato coordinatore del governo libanese presso UNIFIL dal 2021 al 2023: in quella veste ha guidato la delegazione libanese ai negoziati tripartiti di Naqoura con Israele e la Forza ONU, e ha preso parte alla delegazione che nel 2022 definì il confine marittimo con Israele.

Ha lasciato il servizio attivo il 1 ottobre 2023, una settimana prima del 7 ottobre. La sua esperienza diretta – come negoziatore sul confine sud e come interlocutore di UNIFIL – conferisce peso di prima mano alle sue valutazioni.

Va precisato, per onestà intellettuale verso il lettore, che le sue analisi si collocano nel campo vicino alla comunità sciita di cui è parte: sostiene la tesi secondo cui il disarmo di Hezbollah non è imponibile per via coercitiva e interviene con regolarità su media schierati su questa linea.

Non è quindi un osservatore neutrale, ma una voce tecnicamente competente e dichiaratamente posizionata, il che rende utile leggerlo come testimonianza qualificata di una parte, non come osservatore terzo (che, del resto, in Libano, non esiste).

Sulla base della sua esperienza all’interno delle Forze armate libanesi (LAF), quali sono gli aspetti positivi, negativi e quelli più problematici dell’accordo firmato a Washington il 26 giugno scorso con Israele?