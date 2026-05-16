E’ una specie di moto perpetuo della disuguaglianza che si autoalimenta. Fino a quando è difficile dirlo. L’unica certezza è che quando il meccanismo si incepperà, lo Stato dovrà intervenire a spese dei contribuenti per salvare i pensionandi a rischio povertà e le prospettive delle aziende quotate. Questa consapevolezza spinge oggi a investire in intelligenza artificiale e data center senza curarsi poi troppo dei rischi

Nella giornata di venerdì, un po’ in tutto il mondo le Borse hanno registrato un andamento negativo, ma questo cambia poco. Anzi, rende la domanda più urgente: perché i mercati stanno andando così bene mentre noi siamo tutti così preoccupati per un mondo che sembra impazzito?

Come è possibile che il futuro visto attraverso i prezzi delle azioni sembri così roseo nonostante virus pericolosi, leader scriteriati, guerre ovunque, sconvolgimenti sociali innescati dalla tecnologia e crisi delle democrazie?