Perché i dazi di Trump aiutano Big Tech
Il protezionismo può aumentare i ricavi delle piattaforme e dare agli intermediari digitali ancora più potere di quello che ottengono dalla frammentazione politica
Le piattaforme non hanno bisogno di un dazio scritto a loro favore per beneficiare del protezionismo. Possono guadagnare dal prezzo gravato dal dazio in sé, purché intermedino la transazione e applichino una commissione proporzionale sul prezzo finale pagato dal consumatore
Massimo Morelli
Appunti di Geopolitica: la rivista
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