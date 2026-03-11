In questo momento la priorità di Pechino è attraversare la presidenza Trump senza una grande guerra commerciale o altre escalation. La Cina cercherà anche di consolidare silenziosamente il proprio vantaggio nell’estrazione delle terre rare, acquisire quanto più possibile know-how dalle tecnologie occidentali finché ne ha accesso e rafforzare la sostituzione delle importazioni, cui il piano quinquennale 2026-2030 attribuisce grande priorità

Alexander Gabuev e Temur Umarov