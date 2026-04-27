Io penso che in Italia ci sia bisogno non solo di una politica diversa di Stellantis, ma di un altro produttore. E visto che oggi il produttore più importante, più forte e più avanzato sono i cinesi, io penso che ci sarebbe bisogno che un produttore cinese venisse a produrre in Italia Maurizio Landini

Un paio di settimane fa, il 9 di aprile, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini ha partecipato a un evento organizzato da SDA Bocconi nel campus di Roma per discutere il libro di Francesco Zirpoli, economista della Cà Foscari di Venezia, Autodistruzione - Crisi e trasformazione dell’industria dell’automobile (Laterza). Io ho avuto il piacere di moderare quell’evento.

L’analisi di Landini in quella sede è di per sé molto interessante, ma è ancora più rilevante ora che è diventato noto che Stellantis sta discutendo con il gruppo cinese Dongfeng un accordo per condividere alcuni stabilimenti in Italia che hanno una capacità produttiva sproporzionata rispetto a quanto l’ex-Fiat riesce a usare.

Quell’eccesso di capacità produttiva, infatti, è un gigantesco problema che va affrontato o l’esito inevitabile sarà rimettere in discussione l’esistenza stessa di quelle fabbriche, a cominciare da Mirafiori a Torino.

Quella che segue è quindi una versione editata dell’intervento di Landini, da lui approvata, che penso indichi anche come, lontano dalle risse da talk show e dalle semplificazioni da social, ci siano spazi e possibilità di costruire discussioni molto concrete e operative per affrontare questioni che riguardano la vita di molte persone e che dunque vanno trattate con serietà.

Buona lettura,

Stefano Feltri

(per saperne di più sulle attività di SDA Bocconi Roma, cliccate qui).

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Di auto, in Italia e in Europa, si continua a discutere spesso nel modo sbagliato. Si litiga su endotermico o elettrico, sui biocarburanti, sulle scadenze europee, sul Green Deal, come se il cuore della questione fosse soltanto quale motore scegliere o quale regolamento rinviare. Ma il punto vero è più profondo, e se non partiamo da lì non capiamo niente di quello che sta succedendo.

L’auto non è semplicemente un prodotto. L’auto è stata, per decenni, un modello sociale. E oggi uno dei cambiamenti più importanti con cui facciamo i conti è esattamente questo: quel modello sta cambiando.

Per molto tempo l’automobile è stata sinonimo di libertà, di autonomia, di mobilità personale, di ascesa sociale. Per chi è cresciuto in una certa fase storica, era quasi naturale pensare che, compiuti diciotto anni, il primo desiderio fosse avere un’auto, poterla guidare, usarla, possederla. Io stesso, come molti della mia generazione, ricordo bene cosa volesse dire quella possibilità. Era un simbolo concreto di emancipazione.

Oggi non è più così. Molti giovani non pensano neanche più all’auto come a un bene da possedere.

Al massimo pensano ad avere accesso a un mezzo quando ne hanno bisogno. Non comprano più necessariamente l’auto: comprano, quando serve, l’uso di un mezzo. Questo cambiamento, da solo, ci dice già moltissimo.

Ci dice che chi continua a ragionare come se il tema fosse solo produrre e vendere modelli non ha colto la trasformazione in atto.

Per questo dico che chi produce auto, oggi, deve sapere che non è più soltanto produttore di auto: è, o dovrebbe essere, produttore di mobilità. E produrre mobilità vuol dire tutta un’altra cosa. Vuol dire interrogarsi su come si muovono le persone, su come si costruiscono le città, su come si tiene insieme mobilità individuale e trasporto collettivo, su come si organizza l’energia, la rete di ricarica, le infrastrutture, la logistica, il digitale, i dati. Vuol dire fare sistema.

Ed è proprio questo che in Italia non si è fatto.

Dopo la subalternità alla Fiat

Noi oggi paghiamo certamente gli errori della Fiat, poi della FCA, poi di Stellantis. Ma paghiamo anche un problema più generale, che riguarda la politica italiana.

Se c’è una costante, almeno per come l’ho vissuta io nella mia esperienza sindacale, è che c’è sempre stata una forma di subalternità della politica nei confronti della Fiat e della famiglia Agnelli. Una subalternità trasversale, che ha attraversato governi, maggioranze, fasi diverse della storia italiana.

E questa subalternità alla fine si paga. Si paga perché in altri paesi, se ci pensiamo bene, non solo c’erano più produttori, ma c’è sempre stato un ruolo più forte dello Stato e delle politiche industriali. In alcuni casi c’era perfino una presenza proprietaria pubblica dentro le imprese.

Ma anche quando non c’era, il ruolo pubblico nel guidare, orientare, condizionare gli investimenti è stato decisivo.

Negli Stati Uniti, per esempio, quando Barack Obama, presidente degli Stati Uniti, intervenne sulla crisi dell’auto, mise a disposizione risorse importanti, che poi furono restituite, ma non si limitò a dire: ecco i soldi e arrangiatevi.

Pose anche condizioni. Disse: se interveniamo, se sosteniamo, se favoriamo l’ingresso, allora dovete fare determinati investimenti, dovete muovervi in una certa direzione, dovete produrre in un certo modo. Questo ragionamento, da noi, quasi mai è stato fatto davvero.

Da noi, invece, ha prevalso troppo spesso l’idea che la Fiat fosse una realtà con cui la politica non poteva misurarsi fino in fondo. E noi paghiamo anche il fatto di aver avuto sostanzialmente un unico grande produttore.

Negli altri Paesi non è stato così. Germania, Francia, Stati Uniti, Giappone hanno avuto più produttori, più concorrenza, più pluralismo industriale. Da noi il monopolio di fatto ha prodotto anche una dipendenza politica e culturale, oltre che economica.

Salvataggio di Stato?