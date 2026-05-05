Il 15 maggio 2025, in una conferenza stampa in Turchia, Rubio era entrato subito in polemica con Papa Leone eletto al soglio di Pietro appena una settimana prima. Un giornalista gli aveva chiesto cosa pensasse di un pontefice che tanto spesso si era espresso a sostegno dei diritti dei migranti. E Rubio aveva dato una risposta bizzarra per uno che si dice cattolico: “Il Papa non è una figura politica”