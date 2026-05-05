Per il Vaticano Rubio è davvero meglio di Trump?
Il segretario di Stato si prepara a venire a Roma da Papa Leone dopo gli attacchi del presidente. Ma non sarà un incontro facile
Il 15 maggio 2025, in una conferenza stampa in Turchia, Rubio era entrato subito in polemica con Papa Leone eletto al soglio di Pietro appena una settimana prima. Un giornalista gli aveva chiesto cosa pensasse di un pontefice che tanto spesso si era espresso a sostegno dei diritti dei migranti. E Rubio aveva dato una risposta bizzarra per uno che si dice cattolico: “Il Papa non è una figura politica”
La visita di Marco Rubio in Vaticano e in Italia può rappresentare un momento decisivo nella battaglia per la successione a Donald Trump e dunque per stabilire che traiettoria prenderanno gli Stati Uniti nei prossimi anni, forse già dopo le elezioni di Midterm a novembre.