Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di GianCarlo Gi. Svanèin
GianCarlo Gi. Svanèin
26m

Inutile! Articolo spocchioso degno di RadChic da salotto che non spiega nulla e offre unicamente inutili considerazioni sul numero caratteri di articoli in Costituzione

Rispondi
Condividi
1 risposta
Avatar di Luciano Pontiroli
Luciano Pontiroli
30m

Io sono nettamente contrario alla riforma proposta dal Governo ed approvata dal Parlamento, di fatto senza discussione ed in violazione dei regolamenti parlamentari. Ma le "brevi istruzioni" di cui sopra mi sembrano troppo vaghe e si risolvono in un appello a votare no perché - essendo il testo uscito dal Parlamento troppo lungo rispetto a quello approvato dall'Assemblea Costituente - nasconde verosimilmente un imbroglio. Mi pare che, proprio perché il voto dei non giuristi valga davvero come quello degli altri, sarebbe necessario far capire quale sia l'imbroglio e credo che si possa fare anche in maniera semplice, comprensibile dai non addetti ai lavori.

Rispondi
Condividi
Ancora 5 commenti...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura