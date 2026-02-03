Per definizione, il referendum ha natura politica e non tecnica. Se volevano riformare la giustizia con misure tecnicamente complesse non c’era bisogno di chiamare il popolo a esprimersi, bastava una legge ordinaria approvata dal parlamento che esercita per delega del popolo la sovranità legislativa Giorgio Meletti

1 - Il referendum riguarda una “legge di revisione costituzionale”, di quelle normate dall’articolo 138 della Costituzione il quale, a sua volta, prevede per questo tipo di legge il “referendum popolare” (cioè votano tutti, non solo gli ospiti dei talk show). Se non fosse una legge di revisione costituzionale non ci sarebbe il referendum.

2 - Quindi siamo chiamati a votare una riforma della Costituzione, non una riforma della giustizia.

3 - La Costituzione stabilisce i principi fondamentali della convivenza di un popolo e i meccanismi base di funzionamento dello Stato coerenti con quei principi.

4 - Quindi, per definizione, il referendum ha natura politica e non tecnica. Se volevano riformare la giustizia con misure tecnicamente complesse non c’era bisogno di chiamare il popolo a esprimersi, bastava una legge ordinaria approvata dal parlamento che esercita per delega del popolo la sovranità legislativa.

I padri costituenti hanno istituito un unico Consiglio superiore della magistratura per tutti i magistrati, perciò proporre di dividerlo in due o in tre modifica un principio costituzionale, e su questo hanno diritto di esprimersi tutti, e il voto degli analfabeti, tutelati dall’articolo 48 della Costituzione, vale quanto quello degli editorialisti.

Tra l’altro i pareri dei giuristi, dividendosi equamente tra il Sì e il No con spocchia ben distribuita, si elidono e lasciano a noi ignoranti la piena libertà costituzionale di votare come ci pare, anche con le motivazioni più riprovevoli (dall’antipatia per Giorgia al processo alle intenzioni, dalla convinzione di avvantaggiare Putin alla memoria dello zio arrestato ingiustamente). Si chiama democrazia.

5 - La legge di revisione costituzionale che il popolo dovrà decidere, con voto libero e segreto, se approvare (con il Sì) o bocciare (con il No), esercitando in via diretta il potere legislativo, è composta di otto articoli.

L’ottavo reca “disposizioni transitorie”, i primi sette modificano a loro volta sette articoli della Costituzione. Per cinque di questi articoli (87, 102, 106, 107, 110) si tratta di piccole modifiche di dettaglio per adeguarli al nuovo impianto dei due articoli chiave che vengono modificati sostanzialmente, il 104 e il 105.

6 - Chi, pur non essendo giurista, non ha l’anello al naso, può notare anche senza entrare nel merito tecnico che l’articolo 105 è stato scritto 80 anni fa talmente chiaro e asciutto da poterlo qui citare integralmente: “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”.

Oggi, se vince il Sì, l’articolo 105 sarebbe sostituito da un testo lungo dieci volte tanto, passando dai 220 caratteri che avete appena letto a 2.200.

Qui sorgono i sospetti più forti sulla saggezza dei legislatori. In una Costituzione i cui articoli sono lunghi mediamente 400-500 caratteri, questa pappardella super dettagliata tipo regolamento di condominio appare a prima vista come una violenza a quella che gli stessi giuristi ci hanno insegnato a chiamare “carta fondamentale”.

7 - Non sarebbe però l’articolo più lungo della Costituzione perché c’è un precedente, inquietante.

Nel 2001 il centro-sinistra approvò in fretta e furia, alla vigilia delle elezioni politiche, la riforma del Titolo V della Costituzione, quello sull’autonomia regionale.

L’idea geniale era di tagliare l’erba sotto i piedi al centro-destra berlusconiano che sembrava andare forte con la propaganda federalista, destando invidia a sinistra.

Con questo metodo geniale, inventato trent’anni fa da due complessati leader post-comunisti, Massimo D’Alema e Walter Veltroni, il centro-sinistra non ha più smesso di suicidarsi.

Se gli avversari sembrano raccogliere consensi a destra con idee di destra, gli astuti strateghi gliele rubano puntando a vincere loro le elezioni con proposte di destra. A parte la stupidità intrinseca della cosa, non ha mai funzionato.

8 - E fu così che l’articolo 117 della Costituzione, che regola le rispettive competenze legislative di Regioni e Stato centrale, è passato da mille a oltre 4.500 caratteri, molto più del totale dei primi 12 articoli, dedicati ai “Principi fondamentali”.

Il risultato pratico della sostituzione di un articolo della Costituzione con un regolamento di condominio lo abbiamo sperimentato in questi 25 anni: un casino. Un successo storico tale che gli artefici della riforma del titolo V minacciano querele a chi scrive che ne sono stati gli artefici e quindi qui, per prudenza, non saranno nominati.

9 - Fosse solo per questo, dunque:

- se mettono mano alla Costituzione, e quei limpidi (anche se opinabili) principi scolpiti in poche parole diventano un testo lungo e incomprensibile;

- se ti dicono di fidarti del confuso eloquio di un tecnico come Carlo Nordio perché la materia è tecnica e l’elettore non può capirla;

- se ti dicono che la faccenda è talmente complicata che neppure lo storico Alessandro Barbero è in grado di capirla;

allora anche l’elettore più ignorante è in grado di capire che non c’è nemmeno bisogno di fare il processo alle intenzioni per non fidarsi e votare No.

10 - Infine. Molto tempo fa la sinistra difendeva il diritto di esprimersi e di contare per i poveri e gli ignoranti. Poi, tentati da un po’ di potere conquistato e dagli inviti nei salotti prestigiosi, i leader della sinistra hanno cominciato a guardare con fastidio i poveri e gli ignoranti e a provare ammirazione per banchieri e padroni dei duty free.

I poveri e gli ignoranti hanno cominciato a votare a destra e i leader della sinistra, dai salotti dei ricchi, commentavano un po’ schifati: “Sono proprio ignoranti”.

Adesso che ha preso il potere, la destra riscopre le sue radici e la sua natura: stare con i ricchi e mettersi al servizio dei loro interessi; disprezzare i poveri e gli ignoranti e sbeffeggiarli se, privi di lauree in materie giuridiche, provano ad avanzare un dubbio.

La sinistra questo non l’ha capito, ma non importa: la vera campagna per il No la sta facendo la destra e ancora di più quelli nominalmente di sinistra che fanno campagna per il Sì spiegando al popolo che, anche se non lo capisce, la vittoria del Sì è nell’interesse dei disoccupati.

