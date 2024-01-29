Non ho mai avuti dubbi su quale sarebbe stata la mia strada. Eppure in questi giorni, parlandone e scrivendone, ho percepito quella che pensavo essere un’incrollabile certezza vacillare. Questa è stata la prima volta in cui, seppur per una frazione di secondo, mi si è affacciato nella mente un futuro diverso. Più stabile, meno incerto, ben retribuito

Sof…