Parlarne tra amici: Come scegliere l'università
La nuova rubrica di Appunti: di cosa e come discutono ragazze e ragazzi? Lo racconta Sofia Sossai, liceale 18enne di Treviso. Qui si parla di futuro: seguire la passione o le prospettive?
Non ho mai avuti dubbi su quale sarebbe stata la mia strada. Eppure in questi giorni, parlandone e scrivendone, ho percepito quella che pensavo essere un’incrollabile certezza vacillare. Questa è stata la prima volta in cui, seppur per una frazione di secondo, mi si è affacciato nella mente un futuro diverso. Più stabile, meno incerto, ben retribuito
Sof…