Appunti - di Stefano Feltri

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Stefano D'Amico
Aug 10

Letto con una punta di nostalgia per un mondo di gente in fondo capace di fare politica. In tutto quel balillame di interessi di parte emergevano tratti di interesse nazionale. Quello che dal 2023 si è perso del tutto. Ma sono convinto che non può continuare così. Qualcosa succederà. Siamo in troppi a patire la situazione economica e la mancanza di una strategia politica di lungo respiro. Persino negli USA hanno iniziato a emergere nuovi politici socialisti. Credo nel riemergere di una nuova forma di lotta di classe. Esiste una nuova classe operaia multiforme e molteplice che si oppone a questi capitalisti che non hanno più alcun senso della realtà, la vogliono anzi ricreare a loro immagine e somiglianza e la politica delle destre gli dà spago. Sempre non ci si estingua prima.

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Luca P.
Aug 10Modificato

La morale è semplice: se non moriremo democristiani, moriremo sotto dittatura. Cosa tutt'altro che peregrina, vista la roboante ascesa di un certo Generale (a casa mia hanno sempre insegnato che quando i militari si avvicinano al Potere bisogna sempre tremare e temere il peggio). Come scrive giustamente Stefano D'amico prima di me, sta crescendo una consapevolezza di tipo socialista, dopo la sbornia "operaia" destrorsa. Ma la storia ci ricorda e ci ammonisce sulla reazione a questi moti: accadde pure 100 anni fa e non finì per niente bene.

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