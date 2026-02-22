La convinzione su cui convergono i settantasette milioni di elettori di Trump, più milioni di democratici, in particolare quelli più a sinistra, è quella riassunta dallo stesso presidente il 2 aprile scorso: «Per decenni, il nostro paese è stato saccheggiato, derubato, violentato e depredato da nazioni vicine e lontane, sia amiche che nemiche». E che ha ripetuto il 20 febbraio, commentando la «disgraziata» decisione della Corte suprema: «I Paesi stranieri che ci hanno derubato per anni sono in estasi» Manlio Graziano

I trombettieri del wishful thinking starnazzano senza sosta da quando, il 20 febbraio, la Corte suprema degli Stati Uniti ha cassato la batteria di dazi doganali imposti dall’amministrazione Trump il 2 aprile scorso, nel famigerato «Liberation Day».

Ma la banda dei wishful thinkers – tutti quelli che scambiano i loro desideri per realtà – è divisa: da una parte, quelli che hanno tirato un sospiro di sollievo al discorso di Marco Rubio a Monaco sono gli stessi che auspicano e sperano che Donald Trump, o almeno qualcuno nell’amministrazione, metta la testa a posto e ricominci a muoversi su linee più tradizionali; dall’altra, i più radicali auspicano e sperano che la sentenza della Corte suprema segni l’inizio della fine dell’anomalia trumpiana, cioè che Trump sia a fine corsa.

Dal 23 gennaio 2016 – giorno in cui l’allora implausibile candidato alla presidenza ha affermato che, se si fosse messo a sparare alla gente in piena Fifth Avenue, non avrebbe perso nessun voto – i wishful thinkers sono convinti che, per lui, sia finita.

Dopo quella data, Trump ne ha dette e fatte di molto peggio, ed è ancora lì. Non solo non ha perso nessun voto, ma ne ha ottenuti sempre di più, elezione dopo elezione.

Trump è come quel pupazzo di quando ero bambino, Ercolino sempre in piedi, che, comunque lo si colpisse, rimbalzava sempre con un sorriso beffardo, riconquistando, dopo qualche oscillazione, la posizione eretta.

A tutti i wishful thinkers occorre ricordare che Donald Trump non è il responsabile del declino americano, ma il prodotto del declino americano, il termometro della sua gravità e la sua manifestazione più aberrante.