Qualche giorno fa, all’assemblea della Flotilla a Ierapetra, a Creta, un messicano che si chiama Diego diceva che “tutto il mondo è Gaza” se Israele arriva fino a ovest di Creta per attaccare una manifestazione pacifica in mezzo al mare. Perché questa è la Flotilla: una manifestazione pubblica in mezzo al mare, pacifica e nonviolenta Alessandro Mantovani

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Già lo scorso anno, con la prima spedizione della Global Sumud Flotilla, molti si sono impegnati a deridere questa iniziativa, senza riuscire a coglierne il senso: andate in crociera, siete degli esibizionisti, non vi preoccupate davvero dei palestinesi perché altrimenti fareste arrivare aiuti attraverso canali più efficaci, invece che stiparli su una flotta di barchette.