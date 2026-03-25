La storia di Santanchè, lungo questi quarantuno mesi di governo, è una sequenza continua di cortocircuiti tra interessi privati e pubblici. Ed è su questo nodo che oggi la crisi è esplosa politicamente Thomas Mackinson

Uno dei momenti di massima popolarità di Giorgia Meloni si può identificare nella giornata del 28 ottobre 2023, quando annuncia via social la separazione dal compagno, e padre di sua figlia, Andrea Giambruno dopo che Striscia la notizia aveva trasmesso alcuni “fuorionda” che raccontavano approcci e battute inappropriate dell’uomo, un giornalista Mediaset.

La rottura netta, immediata, ha generato alla premier un’ondata di simpatia: 283 mila like, 53mila commenti, oltre 8mila condivisioni, secondo un’analisi a caldo della società Reputation manager.

Quella ondata di reazioni ha oscurato la storia politica sottostante: una televisione di proprietà della famiglia Berlusconi, che finanzia Forza Italia, partito della coalizione di governo, usa i propri programmi per esporre alla gogna un proprio dipendente invece che comminargli richiami o sanzioni disciplinari. Provvedimenti che non sono mai arrivati, una volta usato Giambruno per colpire la presidente del Consiglio, il giornalista è rimasto in organico, soltanto un po’ meno visibile.

Poi è arrivato il referendum, Giorgia Meloni si è intestata una battaglia promossa da Forza Italia e dedicata alla memoria di Silvio Berlusconi, la figlia Marina si è molto spesa, perfino con una lettera al quotidiano un tempo nemico Repubblica.

Giorgia Meloni ha perso. E ha tentato una mossa simile a quella di quasi tre anni fa per gestire il caso Giambruno in superficie - per quanto quella superficie fosse la sua vita privata - invece che affrontare la questione politica sottostante.

Allora come oggi, il vero problema per Giorgia Meloni è la quantità di compromessi che ha dovuto accettare per conquistare e mantenere il potere.