Anni, luoghi, rapporti ed esperienze che in blocco vengono rimossi, o meglio omessi, spingendoci a sorpresa alle spalle e costringendoci a continui salti temporali lungo la storia del protagonista e dell’Europa stessa, che nel frattempo gli si trasforma attorno. Valeria Croce

Nella carne è un romanzo di sottrazione.

“Decluttering”, si potrebbe anche dire, per stare al passo coi tempi e coi trend di TikTok.

È infatti una procedura simile a quella utilizzata da chi vuole ripulire un armadio, un garage o il proprio cassetto dei ricordi, quella che David Szalay sceglie di usare per la stesura del suo ultimo romanzo, Flesh, vincitore del Booker Prize nel 2025: tagliare, ridurre, eliminare il superfluo.

Lasciare sulla carta soltanto l’essenziale, far evaporare il resto come acqua di mare sotto al sole del Mezzogiorno.

Quello che resta è il sale, asciutto e solido, materico. Quello che un tempo si usava per conservare la carne.

L’operazione che l’autore fa, con metodo accorto e rigoroso, non è solo quella di tranciare dal racconto della vita di István – attorno alla quale si sviluppa l’intero romanzo – pezzi compiuti di esistenza.

Anni, luoghi, rapporti ed esperienze che in blocco vengono rimossi, o meglio omessi, spingendoci a sorpresa alle spalle e costringendoci a continui salti temporali lungo la storia del protagonista e dell’Europa stessa, che nel frattempo gli si trasforma attorno.

Con la meticolosità di un giardiniere provetto Szalay non si limita a potare i rami secchi ma rimuove anche le foglie, una ad una, non dicendo più di quanto serva, non scavando più a fondo per scoprire le radici, non svelando l’invisibile. Facendoci restare per lo più spettatori esterni delle azioni e delle parole di István, riportandoci i suoi pensieri e le sue emozioni ma senza interpretarle, analizzarle, senza stenderle supine sul tavolo d’acciaio del medico legale.

Mantenendosi sempre a mezzo passo di distanza.

«A cosa pensi?» gli chiede Helen.

«A niente» dice.

E il paragrafo finisce così.

Il risultato, però, non è quello che ci si potrebbe aspettare. Gli spazi vuoti non restano vuoti a lungo e nuove foglie spuntano man mano tra i rami: dove Szalay non dice ci costringe a immaginare, riempire, interpretare. A interrogarci sul personaggio del protagonista, sulla sua non immediata collocazione nei nostri personali schieramenti di bene e male, di buoni e cattivi. A dare un giudizio, inevitabilmente: quello che lui si astiene dal fare.

La storia, così, invece di assottigliarsi si inspessisce, e tutto ciò che l’autore rimuove viene colmato dall’immaginario e l’esperienza di chi legge, che lo restituisce ampliato, modellato e, soprattutto, ogni volta diverso. Col risultato che il romanzo stesso si trasforma nelle mani dei lettori e delle lettrici, e il libro che ho letto io non è lo stesso libro che hai letto tu e che leggerà la prossima persona che se lo ritroverà sul comodino.

Tuttavia, la difficoltà nel comprendere e nel giudicare il prima giovanissimo, poi man mano sempre meno giovane personaggio di István, non risiede solo nell’assenza di coordinate esplicite da parte dell’autore, ma anche nella caratterizzazione del personaggio stesso.

Fin dalle prime pagine István appare ambiguo, irresoluto, inafferrabile nell’arrendevolezza – o stoicismo? – con cui sembra accogliere ciò che la vita, e in particolare le altre persone, riservano per lui.

Privo di qualsiasi aspirazione o desiderio imperante che lo spinga verso l’una o l’altra direzione, István abita il suo stesso presente come una comparsa, che si ritrova dentro a situazioni di cui non è mai davvero l’artefice e sulle quali non ha mai pienamente il controllo.

Nel suo lasciarsi andare alle cose, allo scorrere incessante della vita che continua anche se noi non l’agiamo, István accumula dentro di sé una serie via via più grande di parole e atti mancati, di gesti in potenza che non giungono però quasi mai al loro compimento. Che si sedimentano dentro di lui come detriti portati dalla corrente finché a un certo punto, quando sono troppi, il fiume non straripa, incontrollato e involontario, imprevedibile, inondando e portandosi via tutto ciò che incontra.

Lunedì pomeriggio István è sdraiato sul letto a fumare una sigaretta. Alla fine la schiaccia nel portacenere.

Non sa perché fa quello che fa subito dopo. Gli monta dentro qualcosa. Un stimolo puramente fisico e involontario, come vomitare.

Uno schianto fortissimo, e nella porta c’è un’ammaccatura piena di schegge.

Quando accade, è il suo corpo che decide, che prende il sopravvento. È qualcosa che avviene nella carne, che lo esime ancora una volta dallo scegliere, per se stesso e per gli altri.

Ma anche quando a un certo punto sembra riscattarsi, scuotersi dalla passività che quasi sempre gli abbiamo visto addosso nel corso della sua vita compiendo, finalmente e deliberatamente, la scelta giusta, non c’è redenzione. Nelle pagine successive non c’è nulla che ribadisca una svolta, una crescita, un’emancipazione dalla sua stessa ignavia e persistente indolenza.

Non riusciamo neanche allora a vederlo, a definirlo nel suo essere uomo, nel senso anche maschile del termine. Non riusciamo ad attribuirgli un’etichetta distinta, tra le tante che oggi cercano di catalogare gli uomini nell’affannoso tentativo di creare una mappa, un manuale di istruzioni per orientarsi nell’universo maschile odierno e camuffare lo spaesamento che loro stessi in primis sperimentano da alcuni decenni.

È questo che fa di Flesh, soprattutto, un’opera contemporanea. Raccontando un personaggio che, più o meno – ma più spesso meno – consapevolmente incarna lo smarrimento del maschio di oggi.

La sua inadeguatezza di fronte a secondari personaggi femminili che sanno sempre più di lui chi sono e soprattutto cosa vogliono, quale sia la loro collocazione all’interno della società a cui appartengono. Perché negli ultimi anni lo hanno re-imparato.

István invece, come tanti altri uomini, arranca. Ha perso i riferimenti – simbolicamente rappresentati dalla totale assenza sin dalle prime pagine di un padre – e quindi si lascia trasportare, dagli altri, o meglio dalle altre, e dai suoi impulsi, inarticolati persino a se stesso. Seppur con qualche breve ed evanescente momento di apparente presa di coscienza.

Per ritrovarsi infine, come era inevitabile, al punto di partenza.

Lascia un commento

Su Appunti leggi anche

Il video-podcast di Appunti di Geopolitica

Regala un'iscrizione