Se penso alle penose e interminabili giustificazioni che G.W. Bush, Dick Cheney e tutta la banda dei famosi neo-con dovettero fornire (mentendo) per giustificare la seconda guerra in Iraq, qui siamo in uno scenario completamente nuovo: l’uso della forza è lo stesso, ma la giustificazione non è più importante. Si fa quel che il presidente decide si debba fare senza preoccuparsi della reputazione internazionale. Questo è nuovo. Anche per gli Stati Uniti Gloria Origgi

Leggi gli approfondimenti sul Venezuela

Il 2026 non si annuncia tanto diverso dal 2025, dominato dalle elucubrazioni internazionali su cosa abbia in testa il presidente americano Donald Trump.

Nella notte del 3 gennaio, le forze statunitensi hanno bombardato Caracas, e hanno catturato il «presidente» venezuelano Nicolás Maduro e la potentissima moglie Cilia Flores, che ora si trovano a New York in attesa di essere giudicati da una Corte americana per vari crimini tra i quali il narcotraffico.

Maduro non era già più un presidente riconosciuto internazionalmente: le elezioni del 28 luglio 2024, alle quali Maduro aveva impedito a Maria Corina Machado, Premio Nobel per la pace nel 2025, di partecipare, erano state di fatto vinte dall’alleato di Machado, Edmundo González, in seguito arrestato da Maduro e ora in esilio in Spagna.

I Paesi che riconoscono Maduro presidente sono qualche vecchio alleato in Sud America (Cuba, Bolivia, Honduras) e internazionalmente Russia, Cina, Iran, Corea del Nord e qualche altro.

Il che non rende certamente l’azione americana comprensibile e legale, ma certo aiuta a spiegare perché Trump possa pensare di avere un supporto internazionale alla sua nuova crociata venezuelana.

Che gli Stati Uniti si immischino nelle vicende centro e sudamericane anche questa non è una novità: dal ruolo della CIA nel colpo di Stato cileno del 1973 e l’appoggio degli Stati Uniti al generale Pinochet, al sostegno alla dittatura militare in Brasile negli Anni Sessanta e Settanta, alla dittatura argentina tra il 1974 e il 1983, all’invasione di Panama nel 1989, ai tentativi di sovvertire il governo sandinista in Nicaragua, all’invasione di Grenada nel 1983 e tanto altro ancora, gli Stati Uniti applicano a modo loro la famosa dottrina Monroe e danno l’impressione di pensare che il Sud America sia popolato da una banda di idioti mascalzoni che vanno tenuti sotto stretto controllo politico, economico e militare, soprattutto quando hanno tendenze comuniste.

Dunque, cosa c’è di nuovo nella dottrina Trump e nell’ammanettamento spettacolare del dittatore del Venezuela?

In primo luogo, Trump spiazza, come al solito. Ha troppi obiettivi contemporaneamente: la guerra al narcotraffico, il dominio sul Sudamerica, le risorse petrolifere venezuelane, il problema dell’immigrazione venezuelana negli Stati Uniti, il regolamento dei conti con la Cina per il controllo del mondo (Sudamerica e Africa al primo posto, dove ormai la Cina domina per investimenti in infrastrutture e commercio).

Una guerra o una rivoluzione si fa con un obiettivo, forse due: ma non cento, perché la causa si diluisce e le mosse diventano difficili da programmare.

L’obiettivo di tutte le azioni precedenti, oltre al controllo economico, era quello abbastanza chiaro della Guerra Fredda: non lasciare all’Unione Sovietica possibili aree di influenza specialmente nell’emisfero occidentale. Qui l’obiettivo è meno chiaro, perché le ragioni sono troppe e dunque inconcludenti.

L’obiettivo primario dal punto di vista dello spettacolo internazionale è dimostrare che la forza ha la meglio su tutto.

Se penso alle penose e interminabili giustificazioni che G.W. Bush, Dick Cheney e tutta la banda dei famosi neo-con dovettero fornire (mentendo) per giustificare la seconda guerra in Iraq, qui siamo in uno scenario completamente nuovo: l’uso della forza è lo stesso, ma la giustificazione non è più importante.

Si fa quel che il presidente decide si debba fare e non ci si preoccupa nemmeno minimamente dell’effetto sull’opinione pubblica locale o sulla reputazione internazionale.

Questo è nuovo. Anche per gli Stati Uniti.

Tanti commentatori che si credono brillanti (per esempio Marco Travaglio) dicono che Trump fa quello che l’America ha sempre fatto solo senza ipocrisia. Ma l’ipocrisia in diplomazia è una virtù cardinale e il fatto che l’America di Trump l’abbia soppressa è un dato interessante da analizzare.

Trump ha soppresso l’ipocrisia perché è in un altro scacchiere delle cose.

Nel Nuovo Mondo, i valori non esistono, la forza è sovrana e chi vince sa che chi perde si piegherà in genuflessioni senza fine per ottenere qualche migliaio o milione, a seconda dell’inclinazione della genuflessione, di dollari.

Trump umilia, perché l’umiliazione è la legge degli affari, non della politica, fa genuflettere, vi fa mangiare i vostri escrementi se volete restare in vita.

Ricorda più serie tivù come Narcos di quanto ricordi Homeland o ancor più idealmente West Wing.

Davanti al potere vero, non quello delle grandi narrazioni, non quello dei valori, ma quello bieco dei soldi, si cacano tutti addosso, e venderebbero la loro stessa madre per qualche spicciolo in più. E Trump è un mostro ma anche un genio, perché lo sa.

Notare che per il momento Trump non ha imposto nessun cambiamento di regime, un classico degli attacchi precedenti al Sud America che ho elencato sopra. Ha rapidamente liquidato Machado nella sua conferenza stampa a Mar-a-Lago dicendo che non ha abbastanza influenza.

Il che vuol dire: non vogliamo impelagarci in un cambiamento di regime, solo comprare tutti quanti, chavisti, democratici e chicchessia per fare di questo Paese quel che vogliamo.

La vice-presidente Delcy Rodriguez, donna d’affari corrottissima e potentissima, farà probabilmente qualsiasi cosa per restare a galla.

Trump innova agendo senza valori, con obiettivi vaghi e intuizioni forti. In più spesso agisce contro regimi indifendibili, come l’Iran o il Venezuela chavista, lasciando l’opposizione spiazzata su dibattiti che in fondo non hanno sostanza.

Benché sia probabile che dalla settimana prossima in Italia ci siano mobilitazioni pro-Mad e pro-Venezuela anti-americane e anti-liberali, questi poveri manifestanti non incontreranno (spero) l’adesione delle folle che non possono che essere contente della dipartita di un autoritario narcotrafficante alleato alla Corea del Nord.

Trump spiazza, non ha progetto perché è troppo vecchio per pensare al futuro, e rischia tutto, come uno squalo del business.

Iran, Colombia, Groenlandia sono già all’erta, perché la forza bruta americana è in marcia anche per loro. Ma la posta è alta, sempre in meno saranno alleati di un carattere così imprevedibile e tutto questo agitarsi sulla scena internazionale è profondamente in contraddizione con il suo America First.

Trump rischia di trovarsi presto solo, indebolito all’interno e all’esterno, come il suo alter-ego Maduro.

Lascia un commento

Su Appunti leggi anche

Regala un'iscrizione