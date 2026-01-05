Monroe
Cosa diceva davvero la “dottrina” del 1823 alla quale Trump si ispira per giustificare l’ingerenza in Venezuela e nel resto del continente americano
Si è ritenuto opportuno affermare, come principio che coinvolge i diritti e gli interessi degli Stati Uniti, che i continenti americani, in virtù della condizione libera e indipendente che hanno assunto e mantengono, non devono d’ora in poi essere considerati oggetto di futura colonizzazione da parte di alcuna potenza europea
James Monroe, 1823