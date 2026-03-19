Modello Mugabe
L'attacco all'Iran dimostra la svolta autoritaria di Trump che, come il dittatore dello Zimbabwe, vuole ribadire che può violare qualunque regola - L'analisi di Daron Acemoglu
La posizione del governo tedesco sulla guerra in Iran indebolisce un pilastro centrale della politica estera tedesca: il diritto internazionale. Le norme internazionali sono particolarmente importanti per potenze medie come la Germania, perché la loro influenza si fonda in larga parte sulla forza vincolante di un ordine basato su regole
David Jalilvand e Stefan Meister