John Maynard Keynes è per l’economia ciò che Niccolò Machiavelli è per la politica. Vale a dire: Machiavelli è tutto ciò che c’è di sbagliato nella politica, e Keynes il suo strumento letale Javier Milei

John Maynard Keynes: il sicario della politica

di Javier Milei, presidente dell’Argentina per El Clarin

Ottant’anni fa lasciava questo mondo John Maynard Keynes, senza dubbio uno degli economisti — matematico/statistico di formazione — più famosi nella storia del mondo.

È inoltre di pubblico dominio che la sua opera più citata e, dal mio punto di vista, meno letta, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, pubblicata nel 1936, non sia di mio gradimento.

Anzi, considero il libro in questione un pamphlet economico di pessima qualità, scritto a favore di politici ladri, messianici e corrotti.

Tuttavia, ciò non mi impedisce di riconoscere a Keynes la genialità di aver creato una vera opera fondamentale: un’opera che ha distratto l’analisi economica per 37 anni e che, nel frattempo, ha causato enormi danni all’umanità.

Capisco che fosse un uomo d’azione e che la situazione negli anni Trenta fosse disperata, ma, dalla mia prospettiva, il rimedio finì per essere infinitamente peggiore della malattia.

Nella prefazione all’edizione tedesca, mentre disprezza il liberalismo, Keynes tesse un’ode al totalitarismo nazista/fascista; mentre nel secondo capitolo, dedicato all’investimento, indulgeva in una visione romantica del socialismo secondo Oskar Lange, poi applicato nella Polonia comunista.

Un aspetto molto interessante, perché rende chiaro che nazismo, fascismo e comunismo sono varianti dello stesso tema: il collettivismo/statalismo — si veda Axel Kaiser.

Il quadro precedente alla Teoria generale

Prima della Teoria generale di Keynes, ciò che oggi conosciamo come analisi macroeconomica era dominato dagli schemi risparmio-investimento alla Wicksell.

Sebbene questa famiglia di modelli prevedesse un solo bene, almeno era microfondata e incorporava esplicitamente il tempo: erano cioè modelli intertemporali.

In questo schema, nel mercato dei beni si determinava il tasso di interesse reale, dato dall’interazione tra risparmio e investimento, mentre nel mercato della moneta si determinava il potere d’acquisto della moneta stessa, cioè il reciproco del livello dei prezzi. Si noti che quest’ultimo punto rende manifesta la natura monetaria dell’inflazione.

Per quanto riguarda il mercato dei beni, è fondamentale comprendere che cosa sia il tasso di interesse reale, poiché uno dei maggiori danni concettuali generati dall’ignoranza di Keynes — che seguì un solo corso di economia con Marshall, il re dell’equilibrio parziale — in materia monetaria fu la convinzione che il tasso di interesse fosse il prezzo della moneta.

Qui il punto chiave è capire che il tasso reale di interesse esiste perché esiste il tempo, e ciò accade sia in presenza sia in assenza di moneta. In questo senso, è essenziale comprendere che il risparmio non è altro che consumo futuro, mentre l’investimento è una forma attraverso la quale gli imprenditori arbitrano la produzione nel tempo, o la trasferiscono nel tempo.

Perciò è di vitale importanza il modo in cui il tasso di interesse reale consente all’economia di coordinarsi intertemporalmente.

Detto questo, in primo luogo dovremmo definire il tasso di interesse reale. Dovrebbe quindi risultare chiaro che, se stiamo lavorando nel mercato dei beni e questo contempla beni presenti e beni futuri, un sistema di equilibrio generale dovrebbe determinare il prezzo relativo dei beni presenti rispetto ai beni futuri.

In questo modo, in un modello di equilibrio generale, in cui le funzioni di eccesso di domanda dipendono dai prezzi relativi e in cui esiste soltanto l’effetto sostituzione, dato che l’esistenza dell’effetto reddito si compensa tra gli agenti — ciò che uno guadagna, un altro lo perde — quando il tasso di interesse sale significa che i prezzi dei beni presenti diventano più cari rispetto ai prezzi dei beni futuri.

Questo fa sì che la domanda di beni presenti diminuisca a favore di un aumento della domanda di beni futuri. In altre parole, quando il tasso di interesse reale aumenta, il risparmio aumenta.

Allo stesso modo, e in secondo luogo, quando il tasso di interesse reale scende significa che i beni futuri stanno diventando più cari rispetto ai beni presenti, e ciò induce gli imprenditori ad arbitrare l’offerta di beni nel tempo, spostando produzione dal presente al futuro.

Quando il tasso di interesse reale scende, l’investimento aumenta. Si noti che tutta l’analisi precedente è stata svolta senza la presenza della moneta.

Anzi, esistono presentazioni in cui si separa la questione del tempo libero per derivare il mercato del lavoro e determinare il salario.

Mentre in versioni ancora più sofisticate dell’analisi si contempla la possibilità di una struttura del capitale più ampia e l’apertura analitica dei rispettivi mercati del lavoro.

Un esempio è il modello standard della Scuola austriaca di economia, che incorpora il triangolo di Hayek, descrivendo la struttura del capitale secondo la sua distanza dai beni di consumo finale, con le rispettive domande di lavoro.

La mano distruttrice di Keynes

Se c’è una cosa che dovrebbe risultare chiara dopo aver letto la Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, alla luce del dibattito monetario precedente, è che Keynes era un genio. Un genio al servizio del male, ma in fin dei conti un genio.

Keynes, dal mio punto di vista, non era qualcuno particolarmente interessato alla teoria economica, quanto piuttosto motivato dall’azione.

Così, nel contesto di un’Inghilterra già colpita dall’uscita dalla Prima guerra mondiale, a cui si aggiunse l’arrivo della Grande depressione, una miscela di ignoranza e audacia in economia, in una persona talentuosa e dotata di profonde conoscenze matematiche, si rivelò un cocktail esplosivo per la gestazione di uno dei libri più sinistri del Novecento e della storia dell’umanità, superato solo dal Capitale di Karl Marx.

La Teoria generale cercava di fornire fondamenti per l’uso di determinati strumenti di politica economica al fine di affrontare circostanze come quelle della Grande depressione.

Ma mentre la Grande depressione si svolse tra il 1929 e il 1933 — come registrarono Milton Friedman e Anna Schwartz nel capitolo 7, “La grande contrazione, 1929-1933”, della loro Storia monetaria degli Stati Uniti, 1867-1960 — la pubblicazione del celebre libro risale al 1936. Vale a dire: è un assoluto sproposito attribuire l’uscita dalla Grande depressione a un’opera pubblicata tre anni dopo la fine della crisi.

L’opera di Keynes è un esercizio sincronizzato di costruzione di un nuovo quadro analitico mentre distrugge il quadro wickselliano.

Il suo primo attacco lo lancia contro il mercato dei beni. Il consumo, la cui determinazione rispondeva a una base di equilibrio generale intertemporale, viene sostituito da una funzione precaria che omette tanto i prezzi presenti quanto quelli futuri — e dunque cancella anche l’idea di tasso di interesse — e che aggiunge come argomento il reddito. Concettualmente, questa impostazione ha due aspetti.

Da un lato, sebbene possa essere assimilata a una funzione di domanda di equilibrio parziale, in equilibrio generale il reddito non entra in modo diretto, ma lo fa attraverso la vendita delle dotazioni sul mercato — regolarmente, il tempo libero — e la partecipazione ai profitti delle imprese, per cui tutta l’informazione è catturata nei prezzi e nelle quantità scambiate. In fondo, questa costruzione mette chiaramente in evidenza l’insolvenza tecnica di Keynes, che aveva seguito un solo corso di economia con Marshall, il campione dell’equilibrio parziale.

Al tempo stesso, essa consente a Keynes di costruire una struttura matematica che, dato il livello della spesa autonoma — la sua componente esogena — permette di derivare il moltiplicatore, che in seguito sarà usato in modo abusivo per violare il vincolo di bilancio.

A sua volta, l’investimento passa a essere determinato dagli animal spirits, una forma “elegante” per cancellare dalla funzione il tasso di interesse e dichiararla totalmente autonoma.

Così, il tasso di interesse scompare dalla determinazione dell’equilibrio nel mercato dei beni, e ora ciò che si determina è il reddito. In questo senso, Keynes riesce a distruggere l’intertemporalità del modello wickselliano e, con essa, i prezzi basati sulla teoria soggettiva del valore.

La distruzione della logica del mercato dei beni, che incorporava il tempo libero e quindi il lavoro, per riformularlo in termini di reddito — Pil — pretende di fornire sostegno al primo dei componenti del titolo del libro: l’occupazione.

In questo modo, a partire dalla determinazione del reddito si determina la domanda di lavoro che, di fronte a un’offerta di lavoro — la quale può essere o meno esogena — consente di determinare il salario nominale dell’economia.

Si noti che la struttura emergente implica un solo bene e lavoro omogeneo, tema che avrà conseguenze non trascurabili quando, alla fine degli anni Cinquanta, prenderà forma il dibattito sulla relazione di scambio — trade-off — tra inflazione e disoccupazione, cioè la cosiddetta curva di Phillips.

D’altra parte, i restanti componenti del titolo dell’opera — l’interesse e la moneta — saranno risolti nel mercato monetario.

In questo modo, Keynes sviluppa una funzione di domanda di moneta i cui argomenti finali sono il tasso di interesse e il reddito che, di fronte a un’offerta di moneta esogena, permette di determinare il tasso di interesse.

Il punto è che il tasso di interesse così determinato è un vero nonsenso. In primo luogo, perché nel mercato della moneta si dovrebbe determinare il potere d’acquisto della moneta stessa: a nessuno sano di mente verrebbe in mente di determinare il prezzo delle angurie nel mercato delle pere.

D’altra parte, una volta cancellato il tempo dal mercato dei beni, il tasso di interesse perde il suo scopo. Che senso ha accumulare capitale in un’economia a un solo periodo?

Siamo dunque di fronte a un vero mostro teorico che può — e in effetti così farà — avallare ogni tipo di scempio monetario, con conseguenze future molto negative, riflesse in un tasso di inflazione crescente nel tempo. Un tempo che non fa parte del modello; e i politici populisti ringraziano.

Si noti che, finora, il modello determina il reddito, il salario, l’occupazione secondo il modo in cui si specifica l’offerta di lavoro e il tasso di interesse; resta dunque da determinare il livello dei prezzi.

Per risolvere la questione, Keynes decide di tornare a una sorta di teoria del valore-lavoro e, con essa, determinare il livello dei prezzi come un mark-up sui salari, che contempla i benefici netti di produttività.

Riflessione finale

Il risultato di tutto questo è molto semplice. Un aumento della spesa autonoma in investimenti attraverso lo Stato genera un aumento del reddito.

A sua volta, questo maggior reddito aumenta la domanda di lavoro e, a seconda della situazione dell’offerta, potranno crescere l’occupazione e/o il salario, con il conseguente impatto sui prezzi dato dal mark-up.

D’altra parte, a un reddito maggiore corrisponde una maggiore domanda di moneta, e ciò farà salire il tasso di interesse; il che sarà innocuo, salvo che le componenti private della domanda aggregata — consumo e investimento — dipendano dal tasso di interesse, circostanza che abiliterà l’espansione dell’offerta di moneta.

Si noti che la politica economica espansiva, qualcosa che i politici in generale adorano, porta con sé tutto il bene che ci si possa aspettare, mentre i risultati sgradevoli, come l’aumento dei prezzi, saranno colpa di imprenditori e lavoratori avidi.

Sfortunatamente Hayek, che si rifiutò di criticare il libro, non poté anticipare gli effetti sinistri che quest’opera avrebbe avuto, poiché, con giusto criterio, gli sembrava una perdita di tempo occuparsi di un lavoro così spaventoso.

Tuttavia, poiché non era altro che un pamphlet confezionato per il compiacimento di politici ladri, messianici e corrotti — vale a dire la grande maggioranza dei politici populisti e demagoghi — il libro divenne un successo clamoroso.

In definitiva, John Maynard Keynes è per l’economia ciò che Niccolò Machiavelli è per la politica. Vale a dire: Machiavelli è tutto ciò che c’è di sbagliato nella politica, e Keynes il suo strumento letale.

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