Appunti - di Stefano Feltri

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Paolo Bisol
2h

Mi pare che quanto proposto sia l’esatto contrario di quello che fa il ministro del cosiddetto merito.

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Bruno
18m

Altra prateria immensa per il c.d. “campo largo”, se solo avessero un po’ di coraggio.

Inoltre (ma non sono un esperto) credo che migliorare il “capitale umano” (bruttissima definizione!) sia un fattore indispensabile che per aumentare la produttività. Credo che gli esempi non manchino.

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Assolutamente, procediamo.

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