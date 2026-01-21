Mark Carney
Il discorso integrale del primo ministro del Canada al forum di Davos: il miglior tentativo sentito finora di offrire una risposta alla minaccia di Trump
In un mondo di rivalità tra grandi potenze, i Paesi “in mezzo” hanno una scelta: competere tra loro per il favore, oppure combinarsi per creare una terza via con impatto. Non dovremmo lasciare che l’ascesa dell’hard power ci accechi sul fatto che il potere della legittimità, dell’integrità e delle regole resterà forte se scegliamo di esercitarlo insieme
Mark Carney