La concentrazione delle rendite petrolifere nello Stato creò incentivi perversi: conferì al governo un potere immenso sulla società, che si trasformò in privilegio, clientelismo e corruzione. La mia generazione è nata in una democrazia vivace e l’ha data per scontata. Abbiamo pensato che la libertà fosse permanente come l’aria che respiravamo. Abbiamo custodito i nostri diritti, ma abbiamo dimenticato i nostri doveri

Maria Corina Machado