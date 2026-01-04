Machado
Il golpe dell’amministrazione Trump che ha deposto Maduro apre una nuova fase. La visione del Nobel per la Pace Maria Corina Machado
La concentrazione delle rendite petrolifere nello Stato creò incentivi perversi: conferì al governo un potere immenso sulla società, che si trasformò in privilegio, clientelismo e corruzione. La mia generazione è nata in una democrazia vivace e l’ha data per scontata. Abbiamo pensato che la libertà fosse permanente come l’aria che respiravamo. Abbiamo custodito i nostri diritti, ma abbiamo dimenticato i nostri doveri
Maria Corina Machado