Qualsiasi intervento militare in Iran, che distruggerebbe la società civile e annienterebbe ogni possibilità di cambiamento reale del sistema, dovrebbe comunque essere negoziato dagli Stati Uniti con i grandi Paesi del mondo arabo. Questi non accetterebbero facilmente di vedere bombardato quello che oggi è diventato un loro alleato senza essere preventivamente consultati su come gestire ciò che accadrebbe dopo un eventuale bombardamento Pier Luigi Petrillo

La liberazione di Alberto Trentini, rilasciato dal Venezuela dopo oltre 400 giorni di immotivata detenzione, ha inciso un po’ su come molti guardano alle proteste che da giorni sconvolgono l’Iran.

Forse - dice più di qualcuno - allora la diplomazia della forza imposta da Donald Trump può portare qualche risultato. Forse davvero un presidente imprevedibile e fuori controllo può fare anche cose buone, non è bastato rimuovere - con le cattive - il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, per rendere il mondo un posto migliore?

Senza quell’intervento, quasi certamente Trentini sarebbe ancora in carcere a Caracas.

In uno dei suoi quotidiani scambi di battute con i giornalisti, Trump ha lasciato intendere di star considerando un intervento militare in Iran, perché il regime si avvicina a passare le linee rosse - “sembra che lo stiano facendo” - cioè a esagerare nella repressione violenta delle proteste.

Sappiamo poco di quello che succede nel Paese perché il regime degli ayatollah ha imposto un blocco di Internet che impedisce la circolazione di informazioni. I morti si contano a centinaia, se non a migliaia, l’incertezza è massima, ma la serietà della crisi è evidente.

Sono proteste dovute a ragioni economiche, non - come nel 2022-2023 - a un movimento per i diritti civili: la moneta iraniana, il rial, si è svalutata ancora rispetto al dollaro, l’inflazione nel Paese è al 52 per cento, i prezzi dei generi alimentari sono insostenibili.

Il regime promette aumenti salariali, interviene nel tentativo di sostenere il cambio, ma c’è poco da fare con un’economia bloccata dalle sanzioni che limitano la vendita di petrolio e tengono un Paese da 92 milioni di persone di fatto fuori dall’economia globalizzata di matrice occidentale.

La guerra dei 12 giorni di giugno ha dato un contributo a far vacillare l’Iran: il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convinto Trump a bombardare i siti del programma nucleare iraniano con bombe di profondità, così da colpire la principale risorsa strategica degli ayatollah.

Il programma nucleare non è stato distrutto, ma rallentato, e questo sembra aver contribuito ad alterare i fragili equilibri nel Paese, che comunque si avvia a un difficile cambio di fase visto che la guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei, ha 86 anni, è malato da tempo e la prospettiva della successione crea tensioni fra le varie fazioni.

Israele ha distrutto la rete di gruppi terroristici che l’Iran usava nella regione per destabilizzare e colpire i due grandi nemici, cioè israeliani e americani: smantellata Hezbollah in Libano, bonificata o quasi la Siria, recisi i rapporti con Hamas, del mito militare della guerriglia iraniana resta ben poco.

Qualcosa può dunque succedere, anche se da almeno quindici anni a ogni ondata di proteste il regime viene dato per morto, salvo poi resistere, ammaccato ma oppressivo più di prima.

Il punto è che non è affatto ovvio cosa si intenda con “cambio di regime” in Iran e immaginare cosa possa venire dopo.

Modello Pakistan?