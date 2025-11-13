Ma perché vuoi essere pagato?
Lo scrittore Jonathan Bazzi ha raccontato quanto è difficile trasformare la notorietà in un reddito dignitoso. Il lavoro culturale è solitudine e precarietà
Chiunque sia un collaboratore di un giornale o di una casa editrice conosce bene la situazione paradossale e umiliante di una crisi di settore che ricade completamente su chi lavora: stipendi dimezzati che arrivano dopo anni, autosfruttamento, licenziamenti da un giorno all’altro, testate che nascono e che muoiono in pochi mesi. Tutto questo non fa noti…