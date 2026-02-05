Le polemiche sulla presenza della milizia americana anti-immigrazione ICE o delle Guardie della rivoluzione iraniane hanno evitato la discussione principale: ma che senso hanno queste Olimpiadi Milano Cortina 2026 che, dopo un’infinita vigilia, sono arrivate al momento del debutto?

Viene da pensare che siano la metafora di qualcosa, forse dell’idea di sviluppo che ha la classe dirigente italiana, non soltanto quella politica: ci sono i soliti spot che mescolano la fontana di Trevi, bambini commossi, sportivi eroici, e poi il tipico genio italiano, artigianato ma anche fantomatiche imprese tecnologiche.

Si celebra un indefinito “nuovo spirito italiano”, ma poi la traduzione concreta è sempre la stessa, come per ogni grande evento: enormi infrastrutture presentate come a costo zero - pagano gli sponsor, si dice - e con benefici nel lungo periodo.

Salvo poi scoprire, sempre ma proprio sempre, che i costi sono miliardari e i benefici inesistenti, almeno quelli per la collettività.