Quando gli ospiti sono politici e dirigenti di partito, il moderatore, se vuole fare bene il suo lavoro, deve usare la sua competenza (se ce l’ha) per generare qualche attrito: chiarire, ogni tanto interrompere, chiedere prove, tentare di smontare gli slogan. Altrimenti il tempo lungo del podcast non è un vantaggio ma un moltiplicatore di retorica. Senza contraddittorio, la conversazione scivola lentamente nel comizio; e il formato, invece di correggere i limiti della televisione, li amplifica

Venerdì scorso la Doom Entertainment, l’agenzia di talent management di Fedez, annunciava trionfale che il podcast non è più solo un format editoriale, ma “uno degli spazi centrali del dibattito politico”, e che questa rivoluzione in Italia sarebbe trainata da Pulp Podcast, il progetto dello stesso Fedez e Mr. Marra di cui Doom Entertainment cura la produzione.

L’annuncio segue quello di qualche giorno prima, da parto dello stesso Pulp Podcast, che nella sua pagina Instragram si è lasciato andare a un lungo sbrodolamento su quanto Pulp sia seguito e influente.

Il carosello è una cornucopia di grafici e numeri; tutti positivi, tutti strabordanti.

Quattro milioni, ma no che dico, cinque milioni di interazioni!