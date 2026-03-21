Non è più possibile tagliare un albero per far posto a qualcos’altro. Se prima questo era un processo normale dello sviluppo urbano, adesso non lo è più perché gli alberi vivono nell’immaginario collettivo come ancora di salvezza di un mondo in fiamme. Questa è forse una questione che la politica non ha ancora ben percepito Martina Bagnoli

Parecchi anni fa, quando i miei figli erano piccoli, mi capitava di partecipare ad eventi scolastici di varia natura, organizzati credo sia per coinvolgere i genitori (anche economicamente), sia per far contenti i bambini, sempre felici di avere papà e mamma come compagni di gioco.

In una di queste occasioni, mi ritrovai seduta per terra circondata da un mare di oggettini di plastica da selezionare per colore, specie e superficie. Lo scopo dell’attività era quello di offrire ai bimbi dell’asilo esperienze sensoriali diverse. La cosa non sembrava stupire nessuno, ma a me parve una bestemmia.

Che cosa mai avrebbero potuto imparare in una stanza chiusa, sotto una piatta luce artificiale, toccando cose inodori e perlopiù inutili?

Mi sembrò una cattiveria oltre che uno spreco immenso. Avrebbero imparato di più facendo tortine di fango in giardino. Ma era una scuola molto cara, in un Paese dove la copiosità dello spreco era parte della cultura nazionale, mio figlio era contento di essere lì con me e lasciai perdere. Continuammo a giocare nella plastica.

Questo lontano ricordo mi è tornato in mente di recente, leggendo sui giornali dell’avvio dei cantieri per il nuovo museo dei bambini a Bologna.

L’ascolto sordo

Tempo fa il comune di Bologna ha deciso di costruire uno spazio per l’Infanzia nel quartiere Pilastro della città. Il nuovo Museo dei Bambini e delle Bambine (MUBa) si chiamerà Futura, ogni richiamo a Lucio Dalla a Bologna non è per nulla causale.

Per chi non lo conoscesse il Pilastro è un quartiere a maggioranza edilizia residenziale pubblica.

Tra i palazzoni del Pilastro corre una fascia verde, un parco dedicato alla memoria dei tre carabinieri uccisi dalla banda della Uno bianca: Mauro Mitilini, Andrea Moneta, Otello Stefanini ed è lì che il nuovo museo sorgerà.

L’obiettivo del Comune è quello di creare un “nuovo luogo per giocare, sperimentare, studiare, imparare e comprendere. Una palestra mentale dove i bambini troveranno le condizioni ideali di conoscere attraverso la scoperta, dove viene valorizzata la dimensione ludica ed è possibile imparare a osservare le cose e le situazioni da più punti di vista”.

Il progetto prescelto attraverso un concorso internazionale e firmato dallo studio di architettura Aut Aut Architettura di Roma, prevede la costruzione di un edificio che non andrà a modificare la superficie permeabile esistente e che il cui fabbisogno energetico si attenga ai più alti parametri europei (Nearly Zero Energy building).

Il comitato scientifico per la realizzazione del nuovo museo è presieduto da Cristina Francucci, direttrice dell’accademia di Belle Arti di Bologna e docente di fama nel campo della didattica museale.

Prima dell’avvio del progetto e dal 2023, il Comune ha intrapreso un percorso di ascolto e di partecipazione con le comunità interessate. Insomma un’iniziativa encomiabile con un percorso di progettazione a prima vista impeccabile.

In realtà gli abitanti del quartiere non sembrano essere entusiasti dell’idea; già da tempo hanno formato un comitato di opposizione chiamato “MuBasta”.

C’è da dire che Il Pilastro è sempre stato un quartiere molto ben organizzato dal punto di vista associativo e politicamente ben attivo.

Si è arrivati così al 2 marzo quando è dovuta intervenire la polizia con gli idranti per sgombrare barricate e picchetti di manifestanti, incluso un esponente di Extinction Rebellion aggrappato a un albero per evitare che venisse abbattuto.

Riassumendo: si è dovuto chiamare la polizia per proseguire i lavori di uno spazio per l’infanzia previsto in un parco in mezzo ad un quartiere residenziale.

Il processo di ascolto e di partecipazione della comunità non ha avuto molto successo.

Meglio gli alberi?

Dal profilo Instagram di Exctinction Rebellion

La notizia ci interessa per diversi motivi. Innanzitutto constatiamo quanto ormai sia radicato in tutti l’attaccamento al verde. Non è più possibile tagliare un albero per far posto a qualcos’altro.

Se prima questo era un processo normale dello sviluppo urbano, adesso non lo è più perché gli alberi vivono nell’immaginario collettivo come ancora di salvezza di un mondo in fiamme a causa del cambiamento climatico.

Questa è forse una questione che la politica non ha ancora ben percepito.

Calmare le ansie climatiche del pubblico asserendo che gli alberi tagliati saranno sostituiti con altre piantumazioni non basta più.

In seconda battuta ci interessa capire perché a due anni dal 2030, anno in cui la Terra avrà perso la sfida di invertire la rotta del cambiamento climatico, Bologna ha deciso di occupare uno spazio verde con un edificio. Ma è un museo per i bambini, direte voi, che c’è di male?

Di primo acchito niente. Ma per capire meglio le ragioni dello scontro vale la pena soffermarsi su cos’è un museo per bambini.

I musei per i bambini sono istituzioni nate a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso per sopperire alla mancanza di spazi adeguati ai bisogni dei più piccoli nelle istituzioni culturali.

Negli ultimi anni però, la maggior parte dei musei “per grandi” si è accorta che i più piccoli rappresentano una fascia di pubblico desiderabile. Tanti musei si sono quindi attrezzati per accogliere i bambini di tutte le età (inclusi gli infanti).

Tutti i musei organizzano al loro interno percorsi per bambini, con metodi di apprendimento idonei, condotti da personale specializzato e in spazi laboratoriali adeguati.

Qualche anno fa, a Reggio Emilia, alcune classi delle elementari si tenevano addirittura agli ultimi piani del museo civico, così che le collezioni facessero parte dell’habitat educativo dei bimbi. Si faceva ricreazione in corridoio accanto ad una balena imbalsamata.

Senza arrivare a questi livelli (Reggio Emilia è sempre stata molto avanti con i sistemi educativi, tanto da farne un sistema: il Reggio Children esportato in tutto il mondo), non vi è ombra di dubbio che la didattica è uno dei settori più innovativi e in crescita nell’ambito museale.

Paradossalmente, questo crea un problema per i musei per bambini. In occasione del Children in Museums Award del 2023, l’Associazione Internazionale per i Bambini nei Musei, ha pubblicato un articolo dal titolo: Can Children Museums Survive in the 21st Century? ( I musei per bambini possono sopravvivere nel XXI secolo?). La risposta alla domanda retorica posta nel titolo è: “a fatica”.

Nell’articolo infatti gli autori discutono di come la forte competizione rappresentata dai musei “normali” ha comportato un forte calo di utenza nei musei per bambini, che solitamente hanno meno fondi e sono meno strutturati di quelli normali e fanno perciò fatica a stare al passo con le innovazioni introdotte da tutti gli altri musei.

Ci immaginiamo che questo problema sia ancora più pressante in Italia, un paese che non solo è in coma dal punto di vista demografico (le nascite sono ai minimi storici), ma ha anche una vastissima rete di musei.

Ancora un altro museo?

Un’immagine del progetto del Museo dei Bambini di Bologna

A Bologna, ci sono 11 musei civici, a cui si aggiungono quelli nazionali (come la Pinacoteca Nazionale), quelli universitari (le collezioni scientifiche di Palazzo Poggi) e quelli privati (come la fondazione MAST).

In questi bellissimi musei ci sono capolavori d’arte insuperabili di ogni periodo, collezioni di scienze naturali, di etnografia, di arti decorative, di tecnologia e di storia. Oggetti meravigliosi che svelano un mondo di storie per grandi e piccini. Ma c’era proprio bisogno di aprire un altro museo?

Siamo proprio sicuri che questo nuovo luogo culturale diventerà, come promesso dall’amministrazione comunale, un centro di attrazione per il quartiere?

Forse agli abitanti del Pilastro è venuto lo stesso dubbio che ebbi io anni fa quando accompagnai mio figlio alla scoperta di esperienze sensoriali tra la plastica.

Bisogna poi chiedersi quali saranno le risorse dedicate a questa nuova istituzione con tanti musei già aperti e funzionanti.

E’ sempre bello sapere che ci sono fondi disponibili per la cultura e la formazione, ma costruire un museo è la cosa più semplice. La difficoltà è gestirlo, farlo vivere e prosperare a lungo.

I musei per bambini sono costosi perché per funzionare bene hanno bisogno di personale super specializzato e di attività sempre nuove. Sicuramente l’amministrazione comunale si è posta queste domande e ha trovato le risposte giuste.

Ma sorge il dubbio che i cittadini del Pilastro si siano accorti che spesso i finanziamenti per le periferie, come quelli utilizzati in questo caso (Fondi per i Piani Urbani Integrati del PNRR), siano molto interessanti per la politica dal punto di vista della comunicazione.

Suona sempre bene dire che si costruito un centro culturale per il rinnovamento urbano di zone più o meno disagiate.

Quanto poi verificare se questi centri servano davvero, se effettivamente la cultura c’entri qualcosa, se aiutino veramente qualcuno a vivere meglio, e se ci siano i fondi per farli funzionare è compito dei posteri e si sa che non è il mestiere della politica pensare così avanti.

Certamente però gli abitanti del Pilastro ci terranno informati.

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