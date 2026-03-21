Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Maurizio Ferretti
Maurizio Ferretti
10m

Ma sei sicuro che il Comitato che citi rappresenti chi vive nel quartiere? La realtà delle cose sembra essere un po' più complessa. Non che la cosa infici la logica della tua riflessione ma proprio per questo va detto che nello stesso quartiere c'è almeno un altro comitato di cittadini che ha un punto di vista diverso

Rispondi
Condividi

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura