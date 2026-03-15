La forma democratica di governo è una vera sfida che l’uomo ha lanciato alla natura. E’ un atto politico che qualifica la società degli uomini, distinguendola da quella degli altri animali Roberto Menotti e Maurizio Sgroi

Roberto Menotti e Maurizio Sgroi hanno appena pubblicato La sfida della democrazia. Strategie per il migliore dei mondi possibili per l’editore Licosia.

La democrazia – più precisamente, la democrazia liberale di mercato – sta vivendo un periodo pieno di sfide, in cui molti dubitano della sua tenuta come sistema di governo.

E’ anche vero, però, che la democrazia pone essa stessa una sfida costante, sia ai cittadini che ne fanno parte (non solo individui, ma cittadini portatori di diritti e doveri), sia ai molti regimi non democratici o apertamente anti-democratici in giro per il mondo.

Per vincere la sfida della democrazia occorre innanzitutto tornare a conoscerla.

La forma democratica di governo è una vera sfida che l’uomo ha lanciato alla natura. E’ un atto politico che qualifica la società degli uomini, distinguendola da quella degli altri animali.

Perché anche gli animali costruiscono società complesse. Le formiche – esseri viventi “eusociali” come noi – costruiscono sistemi perfettamente organizzati, dove l’individuo scompare quasi del tutto.

I lupi, imparentati più strettamente con Homo sapiens, hanno un forte orientamento individualista, anche se vivono nel branco, riconoscono la gerarchia e comprendono l’importanza della collaborazione.

Ma i lupi contestano spesso quella gerarchia e devono sempre gestire il conflitto e la violenza. Non è affatto un caso che Thomas Hobbes abbia paragonato uomini e lupi nel descrivere il perenne dilemma tra ordine politico e libertà.

L’essere umano è entrambe le cose: conformista e selvaggio, gregario e individualista, a volte leale e a volte cinicamente opportunista. Da questo punto di vista, le società umane non sono radicalmente diverse da quelle degli altri animali, ma hanno caratteri sui generis.

Per dirla con Aristotele, noi siamo zoon politikon, termine che solitamente viene tradotto come “animale sociale” sulla scorta di una antica tradizione latina, ma che si può tradurre anche come “animale politico”, laddove l’aggettivo politico deriva da polis, che nella cultura greca classica aveva un significato assai peculiare.

Aristotele, infatti, associa lo zoon politikon allo zoon logon echon, ossia un essere dotato di parola. E’ con il “discorso” (logos) che nasce la pòlis. Uno spazio per dubitare e per dissentire, anche al prezzo della condanna che subì Socrate.

Ed è proprio il logos, ossia il discorso, ciò che fa della società umana una società politica. Perché la capacità di tessere un discorso conduce all’intelligere, ossia allo scegliere, che non a caso è la radice latina di intelligenza.

Ecco perché nel libro si discute di intelligenza, anzi di intelligenze, plurali come sono in effetti. La democrazia, perciò, come esperimento della polis, quindi come espressione politica della società umana, richiede la capacità di intelligere, ossia di scegliere.

Senonché mentre tutti gli esseri umani sono intelligenti, in quanto l’intelligenza – ossia la capacità di intelligere – è comune ad essi, non tutti agiscono con intelligenza. L’intelligenza infatti, per tramutarsi da semplice possibilità in una realtà concreta, ha bisogno di alcuni prerequisiti senza i quali rimane una semplice potenzialità.

Il primo è la libertà. Senza libertà, che implica anche poter disporre del tempo per intelligere, l’intelligenza appassisce. Senza libertà, inoltre, non esiste neanche la possibilità di intelligere, perché qualcuno lo fa per noi.

Il secondo requisito, non meno importante, è la pratica. Come ogni facoltà, se non si pratica l’intelligere, si finisce con l’indebolire la nostra capacità di discernimento.

La democrazia ci mette di fronte a una sfida costante. Richiede un pieno esercizio della nostra intelligenza, che (insieme alla “formula del progresso” che ricordiamo in questo libro) crea i presupposti per una convivenza capace di valorizzare la memoria e insieme immaginare un futuro – da cui la formula semplificata “memoria + fiducia + immaginazione = progresso”.

Un compito per nulla semplice, che genera naturalmente conflitti potenzialmente distruttivi.

Gli ingredienti della democrazia

La politica è nata da questa tensione, per prenderne atto e orientarla in modo meno distruttivo. Ma prima ancora delle istituzioni e delle regole sono nate la coscienza e la parola.

Perché la democrazia vive nel dissenso. Si nutre del dissenso, come la conoscenza si nutre del dubbio. Somiglia, in questo, alla scienza, cioè al metodo scientifico: non promette verità, ma approssimazioni migliori e la speranza di ulteriore conoscenza. Cioè la speranza di progresso.

La democrazia accetta in ogni caso il dubbio perché il dubbio è la sua forza. E’ un cantiere che ha bisogno dell’incertezza per prosperare.

E’ in questo costruire che fiorisce anche la paura, l’origine del Leviatano, cioè lo Stato che può in certi casi opprimere pur di scongiurare il pericolo dell’anarchia.

La democrazia vive nell’equilibrio fragile tra sicurezza e libertà. Così, nel tempo, abbiamo sviluppato strumenti per alleviare l’insicurezza, correndo però costantemente il rischio di sacrificarvi la nostra libertà.

E’ un rischio che viene dalle medesime istituzioni create per governare e garantire la convivenza civile, ma che anche può venire da altre componenti della società.

Oggi guardiamo crescere e allargarsi a macchia d’olio la cosiddetta Intelligenza Artificiale, che è anzitutto un prodotto commerciale, sviluppato da aziende con legittime aspirazioni che comunque convergono alla fine nel profitto. E dobbiamo sempre ricordare che l’IA calcola, ma non conosce i significati.

Gli algoritmi ottimizzano, mentre gli esseri umani scelgono. E’ la distinzione fondamentale che può consentirci di gestire la coevoluzione di intelligenza biologica e capacità computazionale digitale.

Continuare a ragionare, pensare, valutare, dubitare è quanto di più prezioso ci sia per gli esseri umani: lenti e goffi a calcolare, ma creativi, curiosi, bravi ad approssimare e improvvisare.

Le controversie su come regolare il “dominio digitale” sono strettamente connesse alla vita democratica, che ha bisogno di efficienza ma anche di una qualche forma di giustizia, a sua volta fondata sul pensiero critico. La sfida della democrazia si vince soltanto se si coltiva il libero pensiero.

Il “baco” che ci preoccupa

Il profondo malessere dell’Occidente – un “baco” che si è insinuato nelle società liberali – è legato alle aspettative, cioè al grado di fiducia negli altri e nel futuro. E’ su questo fattore che ci si deve concentrare per comprendere le ragioni del problema e immaginare possibili soluzioni: un fattore interno, anzi propriamente interiore.

Non basta pianificare “politiche industriali”, piani di spesa sociale, riforme amministrative, nuove istituzioni per la “governance” internazionale, accordi commerciali, regole per limitare l’impatto dell’Intelligenza Artificiale.

Se dobbiamo risolvere un problema di fiducia interpersonale, si deve agire ancora più a fondo, cioè sull’insoddisfazione pervasiva che sta minando alla base anche le istituzioni democratiche, a loro volta fondate su uno specifico rapporto tra individuo, società, natura.

Non ci si può illudere che soluzioni istituzionali – per quanto utili e necessarie – siano sufficienti. E’ indispensabile invece guardare alla coscienza e all’ intelligenza umana come fondamenti della fiducia (fiducia in sé stessi, nelle piccole e grandi collettività, nel futuro).

Si dovrà certamente puntare sulla scienza e sulle competenze tecniche, senza comunque aggirare quello che c’è al centro dell’impresa scientifica, cioè sempre e comunque l’essere umano che ragiona, ricerca, indaga, fa domande perché non è del tutto convinto o contento delle risposte che trova.

Per confidare (ancora una questione di fiducia) nella scienza, si deve prima capire cosa può fare e cosa non può fare la conoscenza scientifica.

I tre ingredienti che abbiamo sintetizzato nella “formula del progresso” (memoria, fiducia, immaginazione) si trovano dentro le persone fisiche, anche se possono essere in parte “esternalizzati” – nei racconti tramandati oralmente da un piccolo gruppo ad un altro, in una biblioteca cartacea, in una banca dati digitale, in un sistema di istruzione.

In ogni caso, senza l’elemento biologico e senza un essere senziente non c’è formula e non c’è progresso.

E’ il punto di partenza della nostra riflessione. Tentando di connettere costantemente coscienza e intelligenza (come fattori interiori) alle relazioni sociali, alle istituzioni politiche, alle tecnologie (come fattori esterni, e anzi come vere “intelligenze esternalizzate”), si possono meglio capire i limiti ma anche lo straordinario valore dei sistemi democratici.

La politica economica della libertà

Questo quadro teorico è anche alla base della riflessione sul sistema economico che ha accompagnato lo sviluppo delle società democratiche.

La libertà di scelta, che è implicita nell’intelligere, e insieme l’accettazione del rischio, insito nell’abbraccio dell’incertezza, sono stati i capisaldi teorici di quella che è stata chiamata economia di mercato, che si basa sostanzialmente sulla fiducia.

Nello sviluppo storico, tuttavia, si è assistito a una crescente tendenza a scambiare libertà con sicurezza.

A sostituire l’incertezza con una struttura burocratica chiamata a costruire benefici garantiti dai poteri statali. In sostanza i governi hanno costruito attorno ai cittadini un sistema di certezze allo scopo di eradicare l’incertezza della vita. Ciò che è stato chiamato “welfare”.

Questa evoluzione, che risponde a nostre precise esigenze biologiche di conservazione, paga il prezzo di una crescente incapacità di affrontare l’incertezza. Smettiamo di intelligere, ossia di scegliere, quanto più altri lo fanno per noi.

Inoltre, sottrarre radicalmente l’incertezza dalle scelte economiche implica una sostanziale de-responsabilizzazione dell’agente economico. In sostanza una diminuzione della sua capacità di agire.

Questa diminuzione viene travisata da una aumentata disponibilità economica che regala l’illusione della libertà, quando è solo capacità di consumo.

Questo è uno dei “bug” che l’Occidente ha prodotto nel corso della sua lunga storia di progresso e che adesso sta erodendo le radici stesse del benessere.

La democrazia e gli altri sistemi

Un aspetto affascinante dell’attuale dibattito sulla democrazia è che ci si focalizza quasi sempre sulle sue fragilità e sui suoi difetti congeniti, nonché sulle carenze delle leadership espresse dal voto popolare e dagli altri meccanismi di selezione di quelle leadership.

Tutto perfettamente legittimo, a condizione però che si guardi anche ai terribili costi sopportati da chi vive sotto regimi diversi, le violazioni dei diritti che noi riteniamo più elementari, i soprusi e la violenza di Stato.

Perfino in termini di efficienza, non è affatto detto che un sistema democratico-liberale sia così disastroso e condannato a soccombere nella competizione internazionale.

Tutto sommato, i flussi migratori sembrano raccontare una storia radicalmente diversa, come anche molti indici di qualità della vita in senso ampio.

Insomma, il diritto di critica che caratterizza le democrazie – se si vuole, la facoltà di essere sempre insoddisfatti – non dovrebbe sfociare in una specie di reazione allergica in cui si getta il bambino assieme all’acqua sporca.

Forse il motivo di questa tentazione, oggi piuttosto diffusa, è che per essere protagonisti attivi in una “società aperta” serve responsabilità, e la responsabilità ha un peso. Costa fatica: ci si deve informare in una tempesta di dati e voci contrastanti, sviluppare delle idee autonome e farsi un’opinione su questioni spesso tecniche e complesse. E’ il prezzo della democrazia.

Il contesto globale rende ancora più acuto il senso di insicurezza, visto che alcune autocrazie – in testa la Cina – sembrano in ascesa irrefrenabile e puntano deliberatamente a indebolire il mondo liberale, con discreti successi in qualche campo. Se Pechino controlla le filiere di molti “materiali critici”, è giusto preoccuparsi di una sfida al tempo stesso economica, tecnologica e alla fine politica.

L’essenziale è non farsi prendere dal panico, ricordando invece l’osservazione di Karl Popper: “Il futuro è aperto e dipende dalle azioni di tutti noi, dalle nostre speranze e timori, e da come vediamo il mondo”.

Appunto, il futuro è aperto, non è già scritto né si trova da qualche parte ad aspettarci come un implacabile giudice.

Si tratta di orientarlo e costruirlo, senza cadere nella trappola delle profezie che si autoavverano, perché l’ansia da distopia, senza un po’ di fiducia, può produrre proprio le peggiori distopie.

Lascia un commento

Video Podcast - Quanto può durare la guerra in Iran?

Abbonati ad Appunti per leggere

Guarda l’intervista a Michael Walzer

Regala un'iscrizione